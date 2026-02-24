自民党県連は、今月8日に投開票が行われた県知事選挙で県連推薦候補と対立した有近眞知子元県議会議員ら4人に対し、除名などの処分を決定しました。



自民党県連は24日、午前、県知事選に関連する処分を決める党紀委員会を開きました。



知事選には自民党県連が推薦した現職の村岡嗣政さんと、柳井市選出の元自民党会派県議 有近眞知子さんらが立候補。



有近さんは選挙前に離党届を提出し、県連側は留保していました。





党紀委員会は、有近さん本人と支援者2人を除名処分に。同じく有近さんの支援を表明していた柳井市の井原市長を無期限の党の役職停止処分としました。(自民党県連・友田有幹事長)「党県連としては当初より有近氏に対ししっかりお話をさせてもらったが、聞き入れてもらうこともなく。党紀を著しく乱したという判断をした」有近さんは取材に対し「そもそも処分に該当する事由もなく、最も重たい処分になった理由も不明。弁明などの機会もなく、適正な手続きではない」と話しています。また井原市長は「村岡知事に対しては企業誘致などで感謝しかないが、地元柳井市選出の県議の挑戦で、 私自身できることはした。処分は受け止める」と述べています。