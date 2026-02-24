カープの沖縄キャンプは開幕投手を争う2人の投手が順調に調整を進めています。



澄み渡った青空の下、始まった沖縄キャンプ最終クール5日目。

開幕投手を争う2人がそれぞれ調整を進めています。



森アナウンサー

「今日のブルペンに入るのはこちらの5人の投手、しかし予定のない森下投手がブルペン入りしています」



■森下暢仁

「キャッチボールやって感覚良かったので（マウンドの）傾斜を使いたいなと思って入りました」





この日、急きょブルペン入りした去年の開幕投手、森下。前日残留組としてシートバッティングに登板した森下は、ストレートの制球を課題にあげていました。そのストレートを確認するようにテンポよく37球を投げました■森アナウンサー「よかった点は？」■森下暢仁「ちゃんと回転スピンのきいたまっすぐになってきている。次から実戦が入ってくるので相手チームに投げながら色々感じれたらいいなと思います」その森下と開幕投手を争う床田は沖縄キャンプ2度目のシートバッティングに登板しました。打席にファビアンを迎えた場面で、床田はキャッチャー石原のサインに首を振ります。その直後に投じたストレートで押し込み2ストライクと追い込みました。■床田寛樹「あそこで変化球で投げちゃったらいつもと変わらないので何か変えたいなと思ってまっすぐ投げました。床田はストレートで押し込むピッチングを見せ、最速143キロを計測。打者7人に対し連打を許すことなくヒット2本に抑えました。■床田寛樹「それなりに真っすぐも打たれはしましたけど投げれたので、あとは高さだったりとかもう少しコースは厳しく投げれたらいいかなと思います。競争もここから激しくなると思うので試合でしっかりと結果を残せるようにできればいいかなと思います」そんな中、侍ジャパンのサポートメンバーに選ばれた佐々木が1日早くキャンプを打ち上げました。■佐々木泰「まっすぐをはじき返せるっていう感覚、イメージがよりついてきたかなという風に思います。メジャーの方も見えるんで、しっかりいい時間にできるように、しっかり色々見て吸収したいと思います」横一線の競争が激しさを増す新井カープは25日、約1か月にわたった春季キャンプを打ち上げます。（2026年2月24日放送）