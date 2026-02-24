¡ÚÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Û¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡õ¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡¡Æ±Æü2»î¹ç¤ÇÌöÆ°¡¡¥Ú¥¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤ÈÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤â¡ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡ä
¡þÂîµå2026¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(2·î19Æü¡Á3·î1Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë)
Ä¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê(À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì)¤¬ÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡¢Âîµå¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ë¿Ê½Ð¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤È¶¦¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¤Þ¤º½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦¥é¥¦¥ó¥É32¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥Ï¥Ê¡¦¥´¡¼¥ÀÁª¼ê(Æ±27°Ì)¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²¡¼¥à¤ò¼è¤ë¤ÈÂè2¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏÃæÈ×¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Þ¤¹¤¬µÕÅ¾¡£2¥²¡¼¥àÏ¢¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂè3¥²¡¼¥à¤Ï¼ÂÎÏ¤Îº¹¤ò¤ß¤»¤Ä¤±°µÅÝ¡£3-0(11-6¡¢11-9¡¢11-4)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤Î¿ô»þ´Ö¸å¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤ËÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¤È¶¦¤Ë½Ð¾ì¡£¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Î¥Ú¥¢Áê¼ê¤ËÂè1¥²¡¼¥à¤ÏÎôÀª¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¤½¤Î¸å¤âÂ©¤Î¤¢¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í3-0(11-8¡¢11-7¡¢11-5)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë2»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤·¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤â°ÂÄê¤·¤¿¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£