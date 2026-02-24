横綱・豊昇龍、“最近一番うれしかったこと”告白にSNS反響「かわいすぎか」「可愛らしいいぃ」「【朗報】」

横綱・豊昇龍、“最近一番うれしかったこと”告白にSNS反響「かわいすぎか」「可愛らしいいぃ」「【朗報】」