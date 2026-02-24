横綱・豊昇龍、“最近一番うれしかったこと”告白にSNS反響「かわいすぎか」「可愛らしいいぃ」「【朗報】」
大相撲横綱の豊昇龍関が、24日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後7：00）に登場。かわいすぎる「最近うれしかったこと」にSNSで多くの反響が寄せられている。
【写真】躍動感ある！さんまが指し棒をMC台に叩く瞬間
この日は「どすこい！さんま御殿 横綱＆人気力士が集結 実家がお店の有名人祭」をテーマに人気力士が登場。そのなかで、横綱・豊昇龍関について、大相撲好きのお笑い芸人・はなわが「豊昇龍関はかわいらしくて…」と切り出し、「少し前に取材させてもらったときに、『最近一番うれしかったことはなんですか？』って聞いたら『トマトが食べられるようになったことです』って(笑)」と暴露すると、スタジオは大爆笑。
MCの明石家さんまが「トマト食べられなかったの？」と聞くと、「そうです。なんか口の中に入れると、すぐに吐きそうになって。気持ち悪くて…」と正直にカミングアウト。さんまが「いつ食べられるようになったの？」と続けると、豊昇龍関は「砂糖かけて食べてたんですよ。そしたら、味が変わって食べられるようになった」と明かした。
このカミングアウトに、SNSでは「豊昇龍関、トマト食べられるようになった…可愛らしいいぃ」「豊昇龍の嬉しかったことがトマト食べれるようになったことってかわいすぎか」「【朗報】豊昇龍、トマトが食べられるようになった」などのコメントが寄せられている。
【写真】躍動感ある！さんまが指し棒をMC台に叩く瞬間
この日は「どすこい！さんま御殿 横綱＆人気力士が集結 実家がお店の有名人祭」をテーマに人気力士が登場。そのなかで、横綱・豊昇龍関について、大相撲好きのお笑い芸人・はなわが「豊昇龍関はかわいらしくて…」と切り出し、「少し前に取材させてもらったときに、『最近一番うれしかったことはなんですか？』って聞いたら『トマトが食べられるようになったことです』って(笑)」と暴露すると、スタジオは大爆笑。
このカミングアウトに、SNSでは「豊昇龍関、トマト食べられるようになった…可愛らしいいぃ」「豊昇龍の嬉しかったことがトマト食べれるようになったことってかわいすぎか」「【朗報】豊昇龍、トマトが食べられるようになった」などのコメントが寄せられている。