人気コンビ・さまぁ〜ずらがＭＣを務めるテレビ朝日系「クイズプレゼンバラエティー Ｑさま！！」が２３日放送され、高学歴の元ＮＨＫ女子アナが手痛いミスを連発した。

「津田塾大卒元ＮＨＫアナ」と紹介された、回答者ゲストの草野満代アナ。「『オ』で始まる生きもの」を答える映像問題では、オランウータンが分からずに「何これ？」とパニック状態に。周囲から「落ち着いて、落ち着いて」と励まされても結局答えられず、「ナマケモノにしか見えなかった。ごめんなさーい」と頭を抱えた。

ある国をイメージしたイラストを描く問題では、お題の「ニュージーランド」に対して、他の回答者は羊や国鳥であるキーウィのイラストを披露。その中で草野アナは何かを勘違いしたのか、オーストラリアのランドマークであるオペラハウスを描く大失態を犯した。

知的イメージが崩壊しそうな事態に、ネットも悲鳴。東西チーム対抗戦で草野アナ所属の西軍が敗北したこともあって、「逆ＭＶＰすぎる」「草野満代さん戦犯すぎるｗｗｗ」「今日、草野満代さんはちょっと不調やな 素敵やけど残念」と嘆きの声が相次いだ。