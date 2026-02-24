2月24日、地方競馬全国協会（NAR）が都内で開催した「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、フェアプレイ賞（年間100勝以上かつ処分なし・勝利回数トップ）を受賞した落合玄太騎手が出席した。昨年は函館競馬でJRA初勝利をあげ、交流重賞などでも存在感を増してきている。

――自身初のフェアプレイ賞受賞です

最初聞いたときは、まさか受賞できると思っていなかったので本当に嬉しかったです。

――制裁なしという点について意識は

特に考えず、いつも通り競馬をしただけです。

――去年はキャリアハイの169勝。どう振り返るか

過去最高ということで良かったとは思ったのですが、それでもリーディングが獲れなかったので悔しい気持ちも大きかったです。

「芝で勝ったのも初めて」

――7月には函館でJRAでの初勝利もあった

デビューから毎年JRAで騎乗する機会があったのですが、なかなか勝てなかったので、昔から目指していた舞台でもありますし、本当に嬉しかったですね。芝で勝ったのも初めてだったので、自分としてもプラスになりました。

――普段の騎乗でのフェアプレイへの意識というのは

それほど強くは考えていなかったですが、危険なスポーツでもありますし、フェアに乗るということは大事だと思うので、これからも気を付けたいと思います。

――最後にご自身の今年の目標は

今年もまたフェアプレイ賞を獲れるように、そして4月から道営のシーズンが始まりますが、ひとつでも多く勝てるように頑張りたいと思います。（リーディング奪還も）強く意識していきたいです。