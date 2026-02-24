「私の愛情は案外根性ナシだ」バセドウ病を発症した夫。一生つきあっていく病気だと知り…【著者インタビュー】

「私の愛情は案外根性ナシだ」バセドウ病を発症した夫。一生つきあっていく病気だと知り…【著者インタビュー】