ÃæÆ»¡¦¾®ÀîÂåÉ½¡¡ÍîÁª¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«Ä°¼è¤ËÌîÅÄ»á¤ÈÀÆÆ£»á¤ÎÇæÀÊµá¤á¤ë¡ÖÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×
¡¡ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Àî½ßÌéÂåÉ½¤Ï£²£´Æü¡¢½°±¡ËÜ²ñµÄ¤Ç¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂåÉ½¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï½°µÄ±¡Áªµó¤ÇÍ¸¢¼Ô¤Î¿®Ç¤¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¤ÏàÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯á¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿À¯¸¢¸øÌó¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤ÆÉ¬Í×¤ÊÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï·É°Õ¤È´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆâÍÆÁ´ÂÎ¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅúÊÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃæÆ»¤Ï½°±¡Áª¤Ë»´ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÇÔ°øÊ¬ÀÏ¤äÅÞºÆ·úºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡ÖÁí³ç¡×¤Ë¸þ¤±¡¢£²£¸Æü¤Ë¤âÍîÁª¼Ô¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç°Õ¸«Ä°¼è¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ÃÊ³¬¤ÎÄ´À°¶ñ¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî»á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¡¢½é²ó¤Ï¡Ä»ö¼Â¾å¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò³Æ¸õÊä¼Ô¡¢ÀËÇÔ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥ê¥¢¥ë¤Ë¡¢¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤ªÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½°±¡ÁªÄ¾Á°¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ç·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»¤Ï¡¢½°±¡ÈæÎãÌ¾Êí¤Ç¸øÌÀÅÞ½Ð¿È¼Ô¤Î£²£¸¿Í¤ò¾å°ÌÍ¥¶ø¤·Á´°÷¤¬ÅöÁª¡£¤·¤«¤·¡¢Î©·û½Ð¿È¼Ô¤ÏÍîÁª¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£°Õ¸«Ä°¼è¤Ç¤Ï¡¢Î©·û½Ð¿È¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¡ÊÍîÁª¼Ô¤«¤é¡Ë¤´Î»¾µ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë»ä¤¬£±£°£°¿Í¶á¤¯¡¢¡Ê³¬ÌÔ¡Ë´´»öÄ¹¤Ë¿ô½½¿Í¡£Ä¾ÀÜÅÅÏÃ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Í¡¢Î±¼éÅÅ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Î±¼éÅÅ¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¾ÀÜ¡¢¤´Î»¾µ¤Ê¤ê¡¢Íý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢Íí¤ò¿½¤·¾å¤²¤Æ¡ØµÞ¤®¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢£±²óÌÜ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤¨¤É¤â·îÆâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÀßÄê¤ÎÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾®Àî»á¡Ë
¡¡ÃæÆ»¤Î·ëÀ®¤Ë½ÅÍ×¤äÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢ÀÆÆ£Å´É×Á°Î¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤âÇæÀÊ¤òµá¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö´Ø·¸Ìò°÷¤Ï»þ´ÖÌµÀ©¸Â¤Ç¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦»ä¤«¤éÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÌîÅÄ¡¢ÌîÅÄÎ¾¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¤´»²²Ã¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤¬ÌÀÆü¡Ê£²£µÆü¡Ë¤ª¿Ò¤Í¤ò¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àî»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£