2人組ユニットchelmico、3月より無期限活動休止へ Rachel＆Mamikoともに「ソロ活動に専念」
【モデルプレス＝2026/02/24】女性2人組ラップユニット・chelmico（チェルミコ）が2026年3月より無期限で活動を休止することを発表した。
【写真】休養していた2人組ユニットメンバー、インスタ久々更新
投稿では「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります。今後はRachel、Mamiko共にソロ活動に専念しますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
また2人それぞれのコメントも発表。Rachelは「chelmicoは、本当にたくさんの人に気にかけてもらい、良くしてもらったラップデュオだと思います！2人をここまで見守っていただきありがとうございます」と感謝し、「一度お休みの報告をすることでご心配をおかけするかもしれませんが、私も自身の表現と向き合い、歌って笑って時々泣いて、色んなものを見て、そんな時間をまた新しい歌にしたいです」と前向きにつづり「chelmicoをやっているときがとても楽しいのは、まみちゃんがいるからです。なんでもできるって感じがします。だからこそここまで続けてこれたなと改めて思うし、そんなまみちゃんの活動も引き続き楽しみにしています」とMamiko（鈴木真海子）への思いも明かした。
2025年5月に休養を発表し、同年8月より徐々に活動再開していたMamikoは「今後はソロから少しずつ活動を再開して、改めて自分にとっての音楽とじっくり向き合いたいと思っています。心身ともに整えていく時間を大切にしながら、どんな音を表現したいのか探りたいと思っています」と今後の活動に言及。「レイチェルに誘われて始めた音楽は、私にとってかけがえのないライフワークになりました。そして、その音楽を聴き、ライブに足を運んでくださった皆さまのおかげで、今の自分があります」と振り返った。
chelmicoは、RachelとMamikoの友達2人組で結成されたラップユニット。コマーシャルソングやドラマのテーマソング、アーティストへの楽曲提供、客演など、様々な方面で活動。インディーズ活動を経て、2018年に憧れの先輩たちが所属するワーナーミュージック内のレーベルunBORDEからメジャーデビューを果たした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】休養していた2人組ユニットメンバー、インスタ久々更新
◆chelmico、無期限活動休止を発表
投稿では「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります。今後はRachel、Mamiko共にソロ活動に専念しますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と伝えている。
2025年5月に休養を発表し、同年8月より徐々に活動再開していたMamikoは「今後はソロから少しずつ活動を再開して、改めて自分にとっての音楽とじっくり向き合いたいと思っています。心身ともに整えていく時間を大切にしながら、どんな音を表現したいのか探りたいと思っています」と今後の活動に言及。「レイチェルに誘われて始めた音楽は、私にとってかけがえのないライフワークになりました。そして、その音楽を聴き、ライブに足を運んでくださった皆さまのおかげで、今の自分があります」と振り返った。
◆chelmicoって？
chelmicoは、RachelとMamikoの友達2人組で結成されたラップユニット。コマーシャルソングやドラマのテーマソング、アーティストへの楽曲提供、客演など、様々な方面で活動。インディーズ活動を経て、2018年に憧れの先輩たちが所属するワーナーミュージック内のレーベルunBORDEからメジャーデビューを果たした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】