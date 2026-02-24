「いいようにはたらくわけがない」。アメリカの新たな関税に、愛知県の大村知事が懸念を示しました。

【写真を見る】新トランプ関税どうなる？大村知事 ｢どういう影響が出てくるのか注視｣ 愛知県“米国関税対策本部会議”で企業支援協議へ

きょう午後に発動した10%の新たな関税は、連邦最高裁から違法判決を受けた「相互関税」などの代替措置の位置づけで、トランプ大統領は税率を15%まで引き上げると表明していますが、いつから適用されるのかは明らかになっていません。

愛知･大村知事｢どういう影響が出てくるのか注視｣

（愛知県 大村秀章知事）

「スムーズに経済取引が行われないと、やはり経済にはいい影響にはならない。どこまでどういう影響が出てくるのか注視をしていかなければならない」

取引の安定が確保されるのか懸念を示した大村知事は、愛知県内の企業に対し、引き続きヒアリングや資金繰りの支援を行うと述べました。



また、3月5日には4回目となる米国関税対策本部の会議を開き、県内企業の新たな販路開拓や新規事業を支援する対策などを協議する方針です。