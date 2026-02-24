ファミリーマート×八天堂新作！濃厚チョコのくりーむパン登場

八天堂から、ファミリーマート限定の新商品「冷やして食べる とろけるくりーむパン 濃いチョコレート」が2026年2月24日（火）より発売されました。チョコレートの濃厚な味わいにこだわり、チョコ好きの方も満足できる贅沢な仕上がりが魅力です。自分へのご褒美やちょっとした手土産にもぴったりなスイーツパンとして注目を集めています♡

濃厚チョコが楽しめる新作

ファミリーマート限定「八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 濃いチョコレート」は、チョコレートの使用量を190％（※）増やし、まるでチョコレートをそのまま味わっているような贅沢感を目指して開発されました。

（※ファミリーマート限定「冷やして食べる とろけるくりーむパン チョコレート」との当社比）

ふんわりしっとり柔らかな生地の中には、濃厚で深みのあるチョコレートクリームをたっぷり使用。カラメルソースを加えることで、ビターな余韻が広がる味わいに仕上げています。

八天堂 冷やして食べる とろけるくりーむパン 濃いチョコレート



価格：298円（税込）

発売日：2026年2月24日（火）

販売：全国のファミリーマート（約16,400店）

※一部店舗では取り扱いがない場合がございます。

※八天堂店舗、オンラインショップでの販売はございません。

定番カスタードも好評販売中

ファミリーマートとのコラボシリーズ「冷やして食べる とろけるくりーむパン」は、軽やかなくちどけとやさしい甘さが特徴の人気商品です。

定番フレーバー「冷やして食べる とろけるくりーむパン カスタード」も販売中。卵のコクを感じながらも、あっさりシンプルな味わいが楽しめます。

濃厚なチョコレート味と食べ比べることで、それぞれの魅力を味わえるのも楽しみ方のひとつです。

手軽に楽しむ贅沢スイーツ

濃厚なチョコレートの味わいと、八天堂ならではのやわらかな口どけが楽しめる限定くりーむパンは、忙しい日のご褒美スイーツにもぴったり。

冷やして食べることで、よりなめらかな食感とリッチな味わいを楽しめます♪ファミリーマートで気軽に購入できるので、チョコレート好きの方はぜひチェックしてみてください。