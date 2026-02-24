マクドナルドが約6割の商品を値上げへ ビッグマック480円⇒500円に
ビッグマックが単品で500円に。日本マクドナルドが、あすからおよそ6割の商品を値上げすると発表しました。
1971年、日本マクドナルドをオープン。当初から看板商品として長年愛され続けている“ビッグマック”。
18年前の2008年、その価格は280円。現在は480円ですが、あすから500円に。およそ20年で倍近く価格が上がることになります。
10代
「月に3回（食べる）」
「（値上げは）しょうがない。今の時代だから」
日本マクドナルドはあすから商品のおよそ6割を値上げすると発表。引き上げ額は標準店舗で10円〜50円となります。
ダブルチーズバーガーは450円から30円引き上げ、480円に。ポテトのSサイズは200円から220円になります。
一方、てりやきマックバーガーなど一部の定番商品の価格は据え置くということです。
50代
「チーズバーガーをたまに（食べる）」
20代
「コンビニでご飯を買うよりはマックに行った方が満足感が高い。週に1回（マクドナルドで）食べる」
マクドナルドのハンバーガーが好きだというこちらの方は…
30代
「（購入する）頻度を減らさないといけない。月に1回かな。この値段だったら他のチェーン店でもうちょっと安く、満足できるかな」
マクドナルドの値上げは去年3月以来およそ1年ぶり。今回の値上げについて日本マクドナルドは、「原材料価格や人件費、エネルギー価格などの上昇を受けての価格改定」と説明しています。