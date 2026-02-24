県内でスギ花粉飛散開始を観測 今年は飛散量増える予想 富山
花粉症の人にはつらい季節がやってきました。
県森林研究所は、きょう、県内でスギ花粉の飛散が始まったと発表しました。
今年の飛散量は去年や平年より多いと予想されています。
立山町にあるスギの標準木です。
県森林研究所の職員が棒で揺らすと…雄花から花粉が激しく飛び散りました。
実は例年、花粉飛散の調査に使っているのは富山市にある標準木です。
しかし去年の猛暑の影響で季節外れに開花してしまったため今年は観測できず、県森林研究所の構内にある標準木での確認となりました。
飛散開始の観測は平年より1日早く、去年と比べると5日早くなりました。
県森林研究所 斎藤真己副所長
「きょうから本格的な飛散が始まったので天気のいい日とか風の強い日はできるだけ花粉を吸い込まないように予防対策を徹底されたほうがいいかなと思います」
そして今年、県内では花粉の飛散量が多くなると予想されています。
県森林研究所の予想は平年の1.4倍です。
また、気象予報会社ウェザーニュースの調べでは、富山県の花粉飛散量は去年の2倍以上になる予想です。
去年の夏が記録的な猛暑で雨も少なく、スギの雄花が例年より育ったためだということです。
スギ花粉の飛散は来月上旬から中旬にかけてピークを迎え、4月上旬まで続きそうです。