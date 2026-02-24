「卵は物価の優等生」とは過去の話。いまや過去最高値となっている卵。できるだけ安く買うにはどうすればいいのでしょうか。

東京駅で行われている「プリン総選挙」。卵に牛乳、砂糖までも北海道産にこだわった1個420円のプリンに、カラメルソースの代わりに花の香り豊かなはちみつをかけたプリンは1個1188円。

山内あゆアナウンサー

「表面がはちみつのねっとり。中のプリンがすごくなめらかなので、つるっと食べられます」

さらにこちらは硬めでむっちり食感のレトロプリン、700円。上にかかるカラメルソースには毎朝、お店で抽出したエスプレッソを加え、ほろ苦さに独特な深みをプラス。

濃厚な味わいに仕上がるようプリン1個につき、卵を1つ使うのがこだわりですが、いま頭を悩ませているのが…

DEPOT 安西遥希さん

「卵の値上げによる数字のところの影響ももちろん出ている。（1年前と比べると）プリンに関しては大体50円〜100円ぐらいは値上げしている」

卵価格の高騰です。

農林水産省によると、卵1パックの価格は5年前には203円でしたが、100円以上値上がりし、いまや308円に。平年より26％も高く、過去最高値に並ぶ水準です。

都内のスーパーでも平年と比べて100円近く値上がりしているといいます。

スーパーアキダイ 秋葉弘道 社長

「非常に高止まりしていますね。夏の時期までは高値が続く可能性が高い」

お客さん

「高いです。そんな気軽に食べられるものではないなと」

「本来買わなきゃなと思うけど、ちょっと今日はやめとこうみたいな時はある」

「卵は物価の優等生」と言われたのは過去の話。そこで聞きました。ズバリ、少しでも安く買う方法は？

スーパーアキダイ 秋葉弘道 社長

「自分が住んでいる地域のスーパーの特売日を把握するのは良いですね。毎週何曜日が卵の特売日というのが比較的あると思うんですよ」

おすすめは「特売日の狙い撃ち」！こちらのスーパーでは毎週日曜日が卵の特売日です。

スーパーアキダイ 秋葉弘道 社長

「これ（289円）が95円になっちゃう。卵はすごく消費が早いので特売して集客する意味では、非常に良い商品。これは1か月間見てみたら 随分（出費を）削減できると思いますよ」