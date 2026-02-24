冬に行きたい「大分県の滝」ランキング！ 2位「原尻の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡る冬空の下、凛とした寒さを肌で感じながら巡る自然の造形美は、この季節だけの特別なぜいたくと言えるかもしれません。そんな景色を堪能できる、冬のドライブや散策に最適なスポットに選ばれたのはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は1月29〜30日、全国10〜60代の男女250人を対象に「滝」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、冬に行きたい「大分県の滝」を紹介します！
回答者からは「大きく壮大な滝に氷柱やゆきが混ざっている景色が美しい、写真映えする」（20代女性／新潟県）、「滝の幅が広く雄大らしいから見てみたいです」（60代男性／宮城県）、「規模が大きく、冬でも迫力のある景色を楽しめそうだから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「横に広がるところが珍しくきれいなので」（40代男性／神奈川県）、「水力発電の施設もあるため、歴史的価値があるため」（40代男性／大分県）、「名前が綺麗だから」（20代女性／千葉県）といった声がありました。
2位：原尻の滝／44票2位は「原尻の滝」でした。豊後大野市に位置し、「東洋のナイアガラ」とも称される幅120m、落差20mの壮大な滝です。田園地帯に突如現れるその姿は圧巻で、冬の澄んだ空気の中では水しぶきがより一層美しく輝きます。滝のすぐ近くまで道が整備されており、吊り橋「滝見橋」からは滝の全貌を正面から眺めることができる人気スポットです。
回答者からは「大きく壮大な滝に氷柱やゆきが混ざっている景色が美しい、写真映えする」（20代女性／新潟県）、「滝の幅が広く雄大らしいから見てみたいです」（60代男性／宮城県）、「規模が大きく、冬でも迫力のある景色を楽しめそうだから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
1位：沈堕の滝／50票1位は「沈堕の滝」でした。雄滝と雌滝からなるこの滝は、かつて雪舟が描いたことでも知られる歴史ある名所です。冬場は周囲の木々が葉を落とし、岩肌とダイナミックに流れ落ちる水のコントラストがより強調され、荘厳な雰囲気を醸し出します。近くには明治時代に建てられた沈堕発電所跡の石造遺構もあり、冬の冷たい空気の中で歴史と自然が織りなす独特の景観を楽しめます。
回答者のコメントを見ると「横に広がるところが珍しくきれいなので」（40代男性／神奈川県）、「水力発電の施設もあるため、歴史的価値があるため」（40代男性／大分県）、「名前が綺麗だから」（20代女性／千葉県）といった声がありました。
