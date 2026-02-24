岐阜県県郡上市の高鷲スノーパーク。スノーボード男子ハーフパイプ金メダリストの戸塚優斗選手も、ここで技を磨いていた時期があります。

【写真を見る】｢オリンピック見て滑りたいと思った｣ 日本のメダルラッシュでスノーボード教室大人気 3連休は去年の倍に 岐阜･高鷲スノーパーク

きょうは平日にもかかわらず、多くの人がスノーボードスクールに参加していました。

（滋賀から来た大学生）

「きょう初めてスノボしに来た。オリンピック選手たちはみんな当たり前に滑っていて、自分も滑れるかなと思ったけど全然ダメでした」

「まだ2回目です。レッスンして多少滑れるようになれたらいいな。ちょっと1回転くらいしてみたいな」

オリンピックに感化…「息子と一緒に滑りたいと思って来た」

午前のスクール参加者は22人。このうち、12歳以下のキッズコースには10人が参加。



（京都から来た叔母）「（この子は）スキー場自体が初めてです」

（甥っ子）「5歳。楽しみ」

（京都から来た叔母）「オリンピックもスキーとか凄いので、将来に…」



（大阪から来た父親）

「きょうは（息子は）初めてです。オリンピックで日本人選手が活躍しているのを見て、子どもと一緒にスノーボードで滑ってみたいと思って来ました。オリンピック選手になってほしい」

初体験のスノボに…「たのしかった」

夢を託された子どもたちは、基礎からしっかり学んでいました。

（コーチ）

「そうそう、上手上手」



抜群の吸収力で、あっという間に上達していく子どもたち。



（スノボ初体験 幼稚園児）

「たのしかった」

オリンピック効果？3連休の参加者は去年の倍に

今回のチーム・ジャパンの活躍はスキー場の活気につながっているようです。



（高鷲スノーパーク JAPAN SNOWBOARD ACADEMY 西原麻美さん）

「2月になってからはオリンピック効果なのか、ちょっとずつ（参加者が）増えています。3連休は去年の人数に比べると倍の人数でした。いい天気だったのもあると思いますが、オリンピックを見て、したいと思った子もいっぱいいたのでは」



この中から、未来のメダリストが生まれるかもしれません。