２月２４日の県内は各地で気温が上がり、３月下旬から４月中旬並みの暖かさとなりました。気象台は３月から５月までの３か月について、平年より気温が高くなる見込みだと発表しました。



２３日の佐渡市・相川…気温が高い日が続いた影響で、早咲きの梅が白やピンクの花を咲かせていました。例年より２週間ほど早く、現在、５分咲きだということです。



〈訪れた人〉

「ちょっと早いかなと思って来たけどきれいに咲いていてうれしい」





高気圧などの影響で各地で気温が上がった２４日の県内。日中の最高気温は、新潟市秋葉区などで１５度を超え、各地で３月下旬から４月中旬並みの暖かさとなりました。また、気象台は２４日、この冬の天候状況と向こう３か月の予報などを発表しました。県内を含む北陸地方は１２月の平均気温が平年よりも１度以上高く、降雪量は少なくなりましたが、１月は「低温」となり、降雪量は平年に比べ「１５７パーセント」と多くなったということです。また３月から５月までは暖かい空気に覆われやすいため平年より気温が高くなる見込みに。降水量はほぼ平年並みと予想されるということです。〈新潟地方気象台 中村誠予報官〉「積雪の多い地域ではなだれ・融雪などの雪解けによる災害に注意が必要」気象台は今後は季節の進みが平年より早い見込みのため農作物の管理にも注意を呼びかけています。