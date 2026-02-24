きょう沖縄キャンプ最終日を迎えたドラゴンズ。実はいま本拠地バンテリンドームに大きな変化が…！

これまで幾度となく立ちはだかってきた、バンテリンドームの青い壁。ホームランが出にくいと言われてきた球場がついに…！



（昨季ドラゴンズ2位の17ホームラン 上林誠知選手）

「外野フライがスタンドインになるので、打者にとってはプラス」

（シーズン最多ホームランは13本 石川昂弥選手）

Q.HRは増えそうですか？

「増えると思います」



今シーズンから、なんと「ホームランウイング」が新設されるんです！

フェンスの高さ4.8m→3.6ｍに

「ホームランウイング」とは、左中間と右中間にそれぞれ設置される新たなテラス席。

ホームから外野フェンスまでは最大6メートル狭くなり、フェンスの高さは4.8メートルから3.6メートルに。

バッターにとってはホームランが入りやすくなる一方、ピッチャーにとっては…



（昨季大復活 大野雄大投手）

「被本塁打は間違いなく増えると思う」

果たして、ドラゴンズファンにとって嬉しい結果になるのか？

きょうお披露目になった「ホームランウイング」。取材した宮部和裕アナウンサーは…

まるでライトを守っているかのような迫力

（宮部アナ）

まず驚いたのが、このホームランウイングに立ってみると、ずいぶんホームベースに近づいたなという印象を受けます。また、外野フェンスの高さも4.8mから1.2m低くなって、3.6mになったため、より一層低くなったなと。

そして、一番はこのアングル。まるでライトのポジションについているかのような目線でもって、左バッターの打球を、あるいは右バッターの広角な打球を見ることができるんです。

お客さんの導線としては、従来の外野スタンドの下部分に、専用の通路ができ、ここを歩いて階段を上って、ホームランウイングにたどり着くことになります。いよいよ27日（金）に侍ジャパンを迎えます！