日本では100台限定のスペシャルモデル

2026年1月22日、TOYOTA GAZOO Racing（以下、TGR）は、GRヤリスの限定車「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオン エディション）」を発表しました。



販売店の問い合わせなどの反響はどうなのでしょうか。首都圏のトヨタディーラーに聞いてみました。

この特別仕様車は、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（以下、TGR-WRT）所属選手であるセバスチャン・オジエ選手の、WRC（FIA世界ラリー選手権）の2025年シーズンにおけるドライバーズチャンピオン獲得を記念した車両です。

オジエ選手は、WRC 2025シーズンにおいて計11戦に参戦しており、6勝を含む10回の表彰台フィニッシュを果たし、歴代最多タイ、通算9回目の世界王者となっています。

オジエ選手の快挙を記念して発売されることが決まった「GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Edition」は、2025年に発売した「Aero performance package」をベースに、同選手のこだわりや個性を反映させたさまざまな専用装備を採用しています。

そのなかのひとつに、オジエ選手とともに開発した専用の4駆制御モードがあります。

ベース車の「TRACK」モードと置き換える形で「SEB.」モードを備えています。SEB.モードは、前40:後60のトルク配分とした4駆制御モードです。

前輪の旋回性を確保しながら、後輪の駆動力による車両コントロールを可能にすることを狙いとしています。

さらにベース車の「GRAVEL」モードと置き換える形で「MORIZO」モードを備えています。MORIZOモードは、トラクション性能と旋回性能を高い次元で両立させるため、加速時は前後輪の拘束力を最大（直結）とし、制動時は必要分だけ拘束を緩める4駆制御モードです。

“モリゾウ”ことトヨタ自動車の豊田 彰男会長がラリーで走り込んで導き出した駆動力配分をオジエ選手が気に入り、採用に至ったという経緯があります。

また、内外装にもオジエ選手のこだわりが詰まっています。

外装においては、専用ボディカラーとなる「グラビティブラック」、専用ホイールカラー「マットブラック」、専用カラードブレーキキャリパー「ブルー」、「トリコロール加飾ラジエーターグリル」、「MORIZOサイン入りフロントウインドウ」、「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition専用エンブレム（バックドア）」、「専用バイナル（ドア下部、リアフェンダー）」が採用されています。

内装についても「グレーステッチ付き革巻き縦引きパーキングブレーキレバー＆カバー」「トリコロールステッチ（GR専用ステアリング）」「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition専用シリアルナンバー入りプレート」「専用GR Full TFTメーター表示（SEB.モード／MORIZOモード設定）」と、さまざまな専用の装備が与えられています。

GRヤリス Sebastien Ogier 9x World Champion Editionは、100台限定での発売を予定しており、日本国内では2026年春以降にスマートフォンアプリ「GR app」を通じて抽選申し込みを開始。欧州の一部地域においても100台限定で販売される予定です。

WRCファンならびにオジエ選手のファンにとっては垂涎のモデルともいえる同モデル。スマホのアプリでのエントリーとなっていますが、販売店にも問い合わせがあるのか、1月下旬に首都圏のトヨタディーラーに聞いてみました。

「もともとGRヤリスをご検討いただいていたお客様のなかにはネットニュースなどでSebastien Ogier 9x World Champion Editionの存在を知り、ご興味を示されている方もいらっしゃいます。

現時点では価格はもちろんのこと、ご納車の時期も未定なので、ひとまず続報をお待ちいただくことになってしまいます。

アプリ以外のエントリー方法をご希望されていらっしゃるお客様から、他にエントリーする方法はないものか、とのお問い合わせをいただきました。

お客様のなかにはスマホの操作が苦手な方もいらっしゃるので、メーカー側にも柔軟に対応してもらえると助かるのですが…」。

別のトヨタディーラーでも、スマホのアプリ以外のエントリーについて話が出ました。

「GRヤリスのスペシャルモデルということで、それなりの金額になることはお客様も想定されていらっしゃるようです。

そうなると、50代、60代のお客様も少なくありません。

当店のお客様のなかにも、応募したいけど、おそらくアプリの操作ができないと思うから、何か良い方法はないものか、とご相談いただくケースがありましたが、今後、こういった手法が増えていくのかもしれません。

少しでもお役に立てればと思い、まずは当店にご来店いただき、エントリー時にスタッフでお手伝いできないものか検討しているところです」。

クルマの契約といえばディーラーに行って書面にサインする方法が主流です。それは限定モデルであっても同様……のはずでした。

今後はスマホのアプリでエントリーし、当選した人のみがディーラーで商談する権利を得るといった流れが増えていきそうな気配が濃厚です。