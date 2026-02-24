武田と哲也がブルーノート東京にて行った『SOUL POWER presents “シルクの似合う夜 part8”』の映像が、4月3日19時よりLIVESHIPにて配信される。

同公演は、大阪、横浜、東京の3都市8公演が開催されたうち、ツアーファイナルを収録したものだ。最新アルバム『LOVE SHOT』収録曲を中心に、1st、2ndミニアルバムの楽曲も含むセットリストで、結成から20年間、武田と哲也が紡いできたメロウな楽曲からアップテンポな楽曲までを堪能できる構成になっている。

さらに、オフィシャルYouTubeチャンネルで更新中の『LOVE SHOT対決』の再現コーナーも含む内容となっている。

本配信は、1週間のアーカイブ視聴期間が可能。さらに、配信当日には武田と哲也オフィシャルYouTubeチャンネルにて生配信が予定されている。生配信の詳細情報は、公式SNSにて追って発表される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）