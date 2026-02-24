ミニーマウス×フィガロが超かわいい！ コンビニ限定グッズ「巾着」＆「ステッカー」が登場
「ローソン」は、2月25日（水）から、ディズニーキャラクターをデザインした「Disney shopping collection」第1弾を、全国の店舗で順次発売する。
【写真】ICチップ風の箔押し付き！ キュートな「ステッカー」も
■ワクワクするランダム仕様
今回発売される「Disney shopping collection」第1弾は、“ミニーマウス”と『ピノキオ』に登場する人気キャラクター“フィガロ”のアートをあしらったランダム仕様のグッズ。
ラインナップは、普段使いしやすい「リボン巾着」とクレジットカード風デザインがかわいい「ステッカー」が用意され、店頭のコミック棚に並ぶ。
なお、店舗により販売開始日時が前後する可能性があるほか、いずれも数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。
