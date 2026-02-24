「リボン巾着（ランダム）」（税込 990円）

　「ローソン」は、2月25日（水）から、ディズニーキャラクターをデザインした「Disney shopping collection」第1弾を、全国の店舗で順次発売する。

■ワクワクするランダム仕様

　今回発売される「Disney shopping collection」第1弾は、“ミニーマウス”と『ピノキオ』に登場する人気キャラクター“フィガロ”のアートをあしらったランダム仕様のグッズ。

　ラインナップは、普段使いしやすい「リボン巾着」とクレジットカード風デザインがかわいい「ステッカー」が用意され、店頭のコミック棚に並ぶ。

　なお、店舗により販売開始日時が前後する可能性があるほか、いずれも数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。