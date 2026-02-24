２０２５年の移住希望地ランキングが発表され群馬県が２年連続で１位となりました。

移住希望地ランキングは地方への移住を支援する東京の公益社団法人「ふるさと回帰・移住交流推進機構」が相談窓口を利用した人を対象に調査を行ったものです。

２０２５年のランキングが２４日に発表され、群馬県は２年連続で１位となりました。２位は前回３位の栃木県、３位は前回４位の長野県でした。

群馬県によりますと、２０２４年に１位になったことで多くのメディアに取り上げられたことや、３５市町村全体と連携して取り組んできたことなどが要因と考えられています。

年代別にみると、今回初めて２０代以下から７０代までのすべての年代で１位となりました。

都心へのアクセスの良さや都市部の家賃高騰などから子育て世代から注目が集まったほか、地震の少なさに着目した「安心安全」を求める人なども相談に訪れたということです。

また、新規のセミナー参加者を対象にしたランキングも１位となり、窓口相談とともに２年連続でトップとなるのは全国で初めてだということです。

２０２４年度、県内に移住した人は県が把握しているだけで１５６０人と過去最多となっています。