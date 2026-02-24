アナウンサーが気になる現場で見てきた

「１３６６万と約１５００万」。



この数字なんの数字かと言うと

１３６６万と言うのは２０２５年（４月１日時点）の

「１５歳未満の子供の数」なんです。



「約１５００万」は全国での「犬猫の飼育頭数」なんです。

今、子どもの数よりペットの数の方が多いんです。



そしてその数に伴い

今、ペット関連の市場は成長を続け

様々なペット用のご飯、ペット可の施設が増えています。





今回はそんなペットビジネスの最前線を愛犬家の有田優理香アナウンサーがバミってきました！広島駅の犬用のお土産はもみじ饅頭にそっくりな「もみじ焼き」やちょっと贅沢オイスタードッグスなどさまざまなものがあります。さらに猫用のお土産も販売されています。国内のペット業界のマーケットは年々拡大を続け２０２５年度は２兆円に迫ると予想されています。こうした市場の成長を受け、学びの現場にも変化が。広島市内にある広島アニマルケア専門学校では元々は「動物看護コース」とトリマーを目指す「グルーミングコース」の２つだけでした。しかし今では、「ドッグトレーニングコース」動物との触れ合いを通じてサポートする動物介在福祉士を目指す「ドッグセラピーコース」の計４コースを設けています。そしてペットが年を取ってからの施設などもあるんです。ペットセレモニーでは、死んだペットを人と同じように火葬・葬儀・供養します。老犬ホームは高齢や介護が必要な犬を専門スタッフが預かり、排泄や食事介助、夜間ケアなどを行う介護施設。今や家族の一員となっているペット。この先もまだまだ市場の成長が予測されます。【2026年2月24日放送】