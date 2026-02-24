【バミる！】広島のペットビジネス最前線
アナウンサーが気になる現場で見てきた
旬な情報をお伝えする、「バミる！」。
まずはコチラをご覧ください。
「１３６６万と約１５００万」。
この数字なんの数字かと言うと
１３６６万と言うのは２０２５年（４月１日時点）の
「１５歳未満の子供の数」なんです。
「約１５００万」は全国での「犬猫の飼育頭数」なんです。
今、子どもの数よりペットの数の方が多いんです。
そしてその数に伴い
今、ペット関連の市場は成長を続け
様々なペット用のご飯、ペット可の施設が増えています。
広島駅の犬用のお土産はもみじ饅頭にそっくりな「もみじ焼き」やちょっと贅沢オイスタードッグスなどさまざまなものがあります。
さらに猫用のお土産も販売されています。
国内のペット業界のマーケットは年々拡大を続け
２０２５年度は２兆円に迫ると予想されています。
こうした市場の成長を受け、学びの現場にも変化が。
広島市内にある広島アニマルケア専門学校では
元々は「動物看護コース」と
トリマーを目指す「グルーミングコース」の２つだけでした。
しかし今では、「ドッグトレーニングコース」
動物との触れ合いを通じてサポートする
動物介在福祉士を目指す「ドッグセラピーコース」の
計４コースを設けています。
そしてペットが年を取ってからの施設などもあるんです。
ペットセレモニーでは、死んだペットを人と同じように火葬・葬儀・供養します。
老犬ホームは高齢や介護が必要な犬を専門スタッフが預かり、排泄や食事介助、夜間ケアなどを行う介護施設。
今や家族の一員となっているペット。
この先もまだまだ市場の成長が予測されます。
【2026年2月24日放送】