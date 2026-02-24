女子プロハンドボールチーム・イズミメイプルレッズ広島は、競技の人気向上のため新たな挑戦を始めています。



その現場を有田優理香アナウンサーが取材してきました！



■有田優理香

「こちらが新たな練習のアリーナです。失礼します。」



そこに広がっていたのはスピード感あふれる攻防…。



広島市を拠点に活動する女子プロハンドボールチームイズミメイプルレッズ広島です。





ハンドボールは、7人制。体を使った接触がルールの中で認められており、攻守のぶつかり合いも大きな魅力。オリンピック正式競技でもあり、世界では約2000万人がプレー。ヨーロッパを中心に高い人気を誇っています。その魅力を体感するため、決定率リーグ1位安藤かよこ選手のシュートを受けてみます。■安藤かよこ選手「いきます」■有田優理香「こわい…速い。風を感じました。」女子の球速は約80キロ。至近距離から放たれるボールは体感ではそれ以上の速さ。このスピードと精度が勝敗を分けます。■安藤かよこ選手「速い球ばかりではなく抜いたシュートゆっくりな球も織り交ぜながらシュートを打てるようにしている。」緩急を駆使したシュートのバリエーションも多さもハンドボール魅力のひとつです。世界的には人気を誇るハンドボールですが日本の競技人口はサッカーの10分の1ほどにとどまり、まだ認知が十分とは言えません。こうした状況を変えようと2024年に始まったのが「リーグH」です。男女25チームが所属し総当たりで年間王者を決めるトップリーグです。ハンドボールの魅力を多くの人に届けたい…。メイプルレッズは2月、広島サンプラザで初めて公式戦が行われることに合わせて選手主体で観客動員プロジェクトを立ち上げました。■話し合いの様子「質問コーナー。あれやってみたい。123秒で答える。うちらイズミだし。面白くない？！」選手をより身近に感じてもらいたいとSNSでの発信にも力を入れています。■選手SNS撮影「2000人PJまであと4日！」さらにビラ配りなどを通して、これまで会場に足を運んだことがない人にも呼びかけています。スポーツ王国・広島でハンドボールを根付かせるため奮闘する選手たち…。見据えるのは地域に愛されるクラブです。■山本春花主将「来てくださる人の重みを感じて感謝を込めて勝利を目指して頑張りたい。」その注目の一戦は2月28日土曜日午後1時から広島サンプラザで行われます。イズミメイプルレッズ広島の活躍に注目です。【2026年2月24日放送】