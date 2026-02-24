下松市の高校生が地元企業と連携し研究してきたカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを発表しました。



下松工業高校では、おととしから地元で鉄鋼製品を扱う東洋鋼鈑と連携して、カーボンニュートラル実現に向けた研究をしています。



今年度は3年生が東洋鋼鈑のカーボンニュートラルの実現に向けた社内での取り組みを学びそれを生かした、新たな取り組みを考案しました。





生徒が提案したのは工場からでる二酸化炭素と工業排水を活用するアイデア。排水で二酸化炭素を吸収する藻類を培養しさらにバイオ燃料として利用するというシステムです。（下松工業高校 情報電子科 西村 朱羽さん)「企業の方の視点からいろいろなことを教わった」「東洋鋼鈑のおかげでここまできた」「研究を通してカーボンニュートラルの実現ができるような人材になりたい](東洋鋼鈑 下松事業所 吉村 国浩さん）「生徒と向き合っていくと脱炭素に対して非常に大きな関心を持たれていると感じる企業側としてはこの学生（生徒）の熱意・アイディア好奇心をうまく活用しながら脱炭素に向けて一緒に取り組んでいきたい」下松工業高校では、来年度はすべての科でカーボンニュートラルの実現に向けて研究を続けていくということです。