高校生たちのアイディアが光りました。

国際サイクルロードレース、「マイナビツール・ド・九州」を通して九州の未来を考えるプログラムの報告会が開かれました。

去年10月に九州5県で行われた国際サイクルロードレース、「マイナビツール・ド・九州」。

国の内外から18チームが参加しました。

県内ではJR佐世保駅周辺で前哨戦のレースが展開され、県の内外から多くの観客が詰めかけました。

レースに協賛するマイナビは、開催県の高校生に九州の未来を考えてもらおうと「探求学習プログラム」を企画。

県内3つの高校から23人が参加しました。

24日はその中から、審査で選ばれた佐世保北高校と佐世保南高校の計4人が報告のため県庁を訪れました。

（佐世保南高校2年 小森さん）

「ミカンと言えば何県を思い浮かべますか？和歌山県や愛媛県を思い浮かべると思いますが長崎県もみかんの名産地です」

このうち佐世保南高校の小森さんは、佐世保で収穫された規格外のミカンからポン酢を作る計画を発表しました。

（佐世保南高校2年 小森さん）

「探求を通して、人とのコミュニケーションや粘り強さ。1つの目標に向かって頑張ることや人に頼ることを学んだので、それを今後の人生に生かせていけたらいい」

「ツール・ド・九州」は、ことし10月にも開催予定で、県内では佐世保市でレースが行われる予定です。