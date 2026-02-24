24日の衆院本会議で代表質問が行われ、中道改革連合の小川淳也代表は高市早苗総理の“コラム削除”について問いただした。

【映像】削除理由に議場ざわつく（実際の様子）

小川代表が「総理の過去の政策や政治姿勢を記したコラムが公式サイトから全面削除されたとの報道がありますが、これは事実ですか？ 事実であれば、なぜなのか。過去の言動は、政治家としての一貫性や責任を検証する素材として重要な資料です。その事実関係と理由の説明を求めます」と質問。

高市総理は「私のウェブサイトについてお尋ねがありました。衆議院議員選挙運動期間中は選挙向けの候補者サイトにしていましたが、これを通常のものに戻すにあたり、総理になってからコラムを書く時間もなくずーっと更新できていなかったこともあり、コラム欄は削除しました。政治姿勢についても同じでございますが、私の政治姿勢として議員立法を重んじる旨が書かれておりましたが、内閣総理大臣が議員立法を提出することはできないので削除いたしました」と答えると、議場はざわついた。

高市総理は続けて「サイトそのものをシンプルにするためにコラム欄以外にもいくつかを削除し読みやすくした次第です」と述べた。

代表質問終了後、小川代表は記者団に「過去のコラムの削除、ホームページを見やすくしたという説明で通る話ではないだろうと。この国の内閣総理大臣として。という感想を持っています」と述べた。（ABEMA NEWS）