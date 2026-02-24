【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコ国防省は２２日、西部ハリスコ州で軍事作戦を展開し、メキシコ最大規模の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル（ＣＪＮＧ）」の首領を殺害したと発表した。

麻薬組織の撲滅に向け、メキシコに圧力をかける米国のトランプ政権は、情報提供で支援した。

殺害されたのは、「エルメンチョ」の異名を持つネメシオ・オセゲラ容疑者（５９）。２２日、メキシコ陸軍特殊部隊が潜伏先を急襲した際に負傷し、ヘリで搬送中に死亡した。その後、メキシコ全土でＣＪＮＧのメンバーによる高速道路の封鎖や車両放火など報復の動きが広がった。

クラウディア・シェインバウム大統領は２３日の記者会見で、米国の情報提供が容疑者の位置特定に役立ったとの認識を示し、暴動も制圧したと強調した。キャロライン・レビット米大統領報道官はＸ（旧ツイッター）で「米国は作戦を支援するため、メキシコ政府に情報提供した」と述べた。

ＣＪＮＧは「シナロア・カルテル」と並ぶメキシコ２大勢力の一つで、合成麻薬フェンタニルの米国への密輸を主導してきた。米国は容疑者を指名手配し、行方を追っていた。