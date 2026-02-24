フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが２３日、自身のインスタグラムを更新。「Ｆｅｂ．２３，２００６→２０２６」と記し、ハッシュタグをつけて「＃２０ｙｅａｒｓ」「＃Ｔｏｒｉｎｏ」などと追記。金メダルを首にかけたトリノ五輪でのモロゾフコーチらとの４ショットとともに自身の金メダル獲得からちょうど２０年の節目を報告した。

りくりゅうペアの金メダルや、坂本花織の銀メダル獲得など、今回のミラノ・コルティナ五輪でも世界を魅了した日本フィギュア陣。２０年前のトリノで荒川さんが演じたトゥーランドット、美しいイナバウワーはいまだに色褪せることない伝説だ。

フォロワーからは「すっとずっと…繰り返し観て、元気をいただいております」「それはそれは美しくて、見惚れていた記憶です」「あの日初めて見た荒川さんの美しいイナバウワーの衝撃を今も鮮明に色褪せることなく覚えています」「今でも美しく金色に輝いています」「２０年前のあの朝を忘れることはない！衝撃の美しさ」などとコメントが寄せられた。