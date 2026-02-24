【先行公開】累計400万部シリーズ最新作！『図解 ヒカルの話』で桑田龍征氏が語る「ヒカルの魅力」とは

累計400万部突破！日本文芸社の大人気『眠れなくなるほど面白い図解』シリーズ最新作！

「寂しがり屋なんです」桑田龍征氏が語るヒカルさんの魅力とは？

僕はもうヒカルと２年も一緒に住んでるから、彼について話し出したら止まらない。すごいところがありすぎてヤバいし、言語化は難しいところがあるけど語ってみます。ヒカルのすごさはいろいろあるんだけど、「祭りくじ」の話でわかるようにダークヒーローというみなさんのイメージ通りなのかなという気がしている。やはり、今の時代は性善説だけでヒーローにはならないと僕は思っていて、ちゃんと疑う心がないとダメ。それで自分も疑うし世の中の事象も疑っているという部分をもっていて、しかも究極的にバランス感覚がいい。

正直、本人と会う前は「結構怖いヤツなのかな？」と思っていた。ダークヒーローってひとつ間違えれば、失礼だけどガーシーさんみたいになっちゃうじゃないですか？ ガーシーさんもその後の軌跡をたどっていくと、本当の人となりはわかってくるんですけど、ヒカルもやっぱ知れば知るほどすごい魅力的でバランス感覚がすごい。光と闇を持ってますよね。金髪と黒髪でセンター分けしてるだけある（笑）

あとは、経営者としての能力がすごい高いと思う。やらないことを決めるのが絶妙にうまい。自分の得意分野でしかやらないということをまず決めている。YouTubeなんかそうですよね。そして、そのなかでも本当にチームがしっかりしている。もともとストーリーがあるうえで集めた仲間で、関係も長いからしっかり人情味あるんだなということもわかる。だいたい人情味ない人のところって、長く働いてくれる人がいなくなるんです。

彼を紐解いていくと、人を従えるというよりも一緒に働くのが好きで、そもそも寂しがり屋なんです。 言ってしまえば僕らも仲間みたいなもんじゃないですか？ その都度その都度で運命共同体を作っていくのも上手いし、年上の方との絡み方は本当にお手本のように上手い。すごい企業の方々に生意気で通すというのはヒカルしかできない立ち回りですよね。

あれは多分、次男だからできるんだろうというのは感じていて、生意気をあの年でも貫けるバランス感覚なんでしょう。細井（※編注：細井龍氏）とはまた違うんですよ。細井は意外と気遣いだし、生徒だったり年下の人間に対しての強烈なフィードバックはできるんだけど、上に対しては遠慮してしまう。僕に対してもたまに「遠慮してるな」って感じる時がある。

ヒカルは、その人がおいしくなるように、楽しくなるようにといったことを考えて動けるタイプだから結果的に大物が「ヒカルは可愛い」と言うようになる。ビッグネームとの付き合い方がめっちゃ上手い。話を聞くとYouTubeには出てないけどプライベートでは会ってる大物とかたくさんいるわけです。僕は林さんと出会って、林さんの人心掌握術みたいなのも見ててすごいと思ったんでんすけど、ヒカルのそれは別物ですよ。出身が関西なのも大きい。言葉が入ってきやすいというか今の時代は標準語よりも方言の方が目新しく感じるし、物を言いやすいような文化的背景が関西弁にはありますよね。だから、年上に遠慮せず大物の心を掴むことができるんだと思います。

そして、繰り返しになるけどバランス感覚がすごいし、あんまり見せないんですけど本当に…（抜粋ここまで）

