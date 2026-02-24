欧州株 下げ幅縮小、米株先物は時間外取引で反発
欧州株 下げ幅縮小、米株先物は時間外取引で反発
東京時間19:01現在
英ＦＴＳＥ100 10663.40（-21.34 -0.20%）
独ＤＡＸ 24963.35（-28.62 -0.11%）
仏ＣＡＣ40 8492.30（-4.87 -0.06%）
スイスＳＭＩ 13905.22（+34.16 +0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:01現在
ダウ平均先物MAR 26月限 48928.00（+79.00 +0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6867.00（+15.50 +0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24837.00（+74.25 +0.30%）
