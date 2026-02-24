欧州株　下げ幅縮小、米株先物は時間外取引で反発
東京時間19:01現在
英ＦＴＳＥ100　 10663.40（-21.34　-0.20%）
独ＤＡＸ　　24963.35（-28.62　-0.11%）
仏ＣＡＣ40　 8492.30（-4.87　-0.06%）
スイスＳＭＩ　 13905.22（+34.16　+0.25%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:01現在
ダウ平均先物MAR 26月限　48928.00（+79.00　+0.16%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6867.00（+15.50　+0.23%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　24837.00（+74.25　+0.30%）