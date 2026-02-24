村として、はじめての取り組みです。



北安曇郡・白馬村出身のタレント国本梨紗さんが24日、白馬村の「一日村長」に任命され、村の事業をPRしました。



国本梨紗さん

「皆さん おはようございます」

職員

「おはようございます」



24日、白馬村の「一日村長」に任命されたのは、白馬村出身で村の観光大使を務めるタレントの国本梨紗さんです。



地域の観光を盛り上げブランド力を高めようと白馬村では今回、初めて「一日村長」の取り組みを行いました。





緊張した面持ちで村長の椅子に座る国本さん。Q.椅子の座り心地は？国本梨紗さん「ふかふかしてました！」国本梨紗さん「白馬村 頻繁に帰ってきてしまうくらい大好きな地元なのでもっと皆さんに知っていただけるように活動ができたらなって思って。わたしも今まで知らなかったような白馬村が行っている事業も知ることができるので1日を通してしっかりと頑張っていこうと思います！」ふるさと納税のお礼状などに印鑑を押し、書類の決裁業務も体験した国本さん。さらに村が取り組む事業をPRする動画の撮影や、窓口業務の視察も行いました。白馬村では、今後「一日村長体験」をふるさと納税の返礼品にしたい考えで計画を進めています。