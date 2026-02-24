自民党県連は、去年の参議院選挙の後辞任の意向を示していた宮本光明幹事長の続投を決めました。



今月の衆議院選挙で富山1区を含め県内すべての選挙区で自民党が勝ったことが考慮された形です。



自民党県連 宮本光明幹事長

「自民党県連もこの過去1年半2年間のいろんなことで有権者の皆様方や自民党内の皆様方にご心配をかけてきましたのでやはり気持ちを新たにして、しっかりと任期まで取り組んでまいりたいと思います」





自民党県連の宮本幹事長は、去年の参院選で自民公認候補が敗れた責任をとって田畑裕明議員をめぐる富山1区の問題にめどをつけた後辞任するとしていました。「自民党県連は中田さんに救われました。中田宏さん当選バンザーイ！」しかし今月の衆院選で自民党は、新たな候補を立てた富山1区をはじめ県内3選挙区を独占し、比例代表を含めて県関係で5人が当選しました。この結果を踏まえきょうの会合では「任期を全うすべき」だと続投が承認されました。今回比例代表に回って当選した田畑裕明議員は無断・架空の党員登録問題などで県連の役職を外されています。田畑議員の今後の処遇については。自民党県連 宮本光明幹事長「どんなに遅くても1つの節目は5月の県連大会だと思っていますので、それまでに何らかの体制の整備、結論を出すということが私の役割かなと思っています」遅くとも5月に開く県連大会までに県連の体制を整えたいとしました。