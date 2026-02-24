アメリカ・ニューヨークで“10年に一度の大雪” セントラルパークでスノーボードも 航空便7700以上が欠航の見通し
記者
「普段は非常に混雑しているタイムズスクエア周辺ですが、きょうは車の通行が制限されていて、見たこともないくらい車の姿がありません」
23日、アメリカ北東部の沿岸地域を猛烈な寒波が襲い、ニューヨークでは最大で60センチの積雪が確認されました。
アメリカ国立気象局は“ブリザード警報”＝暴風雪警報を出したほか、ニューヨーク市は「2016年以来の大雪だ」として非常事態宣言を発令し、23日の昼まで不要不急の外出や車両の通行を禁止。
ブロードウェイの公演も中止となり、人影はまばらでした。
アイルランドからの観光客
「自由の女神の雪だるま」
「これが王冠だよ」
イギリスからの観光客
「フライトや観光がキャンセルになってしまったから、雪を思う存分楽しもうと思っています」
一方、セントラルパークでは…
記者
「果敢にスノーボードに挑む人もいます」
近所の住民
「近くから来たよ。スキーリフトもないから歩いてスノボに乗って滑るだけさ」
市内の学校は休みとなり、多くの子どもたちがそりを楽しんでいました。
地元の高校生
「セントラルパークでそり遊びをするのは初めてよ。とても楽しい」
ボストンでも最大60センチの積雪を観測し、住民が雪かきに追われていました。
ボストン市民
「きょうはどこにも行かず家にいます」
「僕のように散歩が好きな人は、囚人になった気分。（道が凍っていて）歩道を歩くのも危険です」
空の便は、24日までの2日間で7700便以上が欠航する見通しで、大雪の影響が続きそうです。