紅ほっぺ・あまおうなど…“ご当地イチゴ”がタッグでPR　30年間で消費4割減…生産量上位10県で「全国いちご会議」発足

ずらりと並ぶ真っ赤なイチゴ。

実はつやつやと輝き、まさに今が旬のシーズンです。

神奈川・横浜市で開催中の「Yokohama Strawberry Festival 2026」では、大きなパフェやクレープなど、絶品のイチゴスイーツなどが数多く楽しめます。

中でも大人気となっていたのが、23日までの3連休限定で行われた全国のご当地イチゴ食べ比べです。

そのラインアップは、静岡県の「紅ほっぺ」や福岡県の「あまおう」などの有名ブランドイチゴのほか、12年かけて開発された宮城県の新品種「にこにこベリー」、さらに佐賀県の新ブランド「いちごさん」などを含む全国のご当地イチゴ7種類。

来場者は、ブランドイチゴの豊富さに「自分の小さいときにはなかった品種が圧倒的に多い感じがします」「にこにこベリーとか聞いたことない名前があったので、知らない名前がどんどん増えてる」と驚いていました。

全国一のイチゴ王国・栃木県によりますと、イチゴの1人あたりの年間購入量はこの30年間で約4割減少。

今後の消費拡大が大きな課題となっています。

そこで、イチゴの生産量上位10県が連携して立ち上げたのが、全国いちご会議。

新品種の開発などでしのぎを削りながらイチゴのPRに努めています。

栃木県 農政部 生産振興課・直井昌彦さん：

全国各地それぞれ魅力的な、特徴的なイチゴがどんどん出てきていると思っていて、切磋琢磨（せっさたくま）みたいなことで、イチゴ全体が盛り上がってきていると感じる。

そうした盛り上がりの一方、東京都内のスーパーでは、イチゴの価格にうれしい変化が生じていました。

都内のスーパーでは24日、イチゴがお手ごろ価格で並んでいました。

アキダイ・秋葉弘道社長：

例えば、あまおうも200円くらい安くなってる。各産地みんな下がっていて今が食べどき。

福岡の「あまおう」は1パック約538円（税込み）、熊本の「ゆうべに」は約430円（税込み）。

いずれも以前より100円から200円ほど安くなっているといいます。

秋葉社長によると、イチゴの出荷量がこれから増え、さらに価格が下がる可能性もあるということです。