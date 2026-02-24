怪我でBalcom BMW CUPは1プレーのみの悔しい優勝。DF川井浬(金沢U-18)は課題を持ち帰り、成長してU-17日本代表に戻ってくる

怪我でBalcom BMW CUPは1プレーのみの悔しい優勝。DF川井浬(金沢U-18)は課題を持ち帰り、成長してU-17日本代表に戻ってくる