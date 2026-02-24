怪我でBalcom BMW CUPは1プレーのみの悔しい優勝。DF川井浬(金沢U-18)は課題を持ち帰り、成長してU-17日本代表に戻ってくる
[2.23 Balcom BMW CUP 広島ユース 0-4 U-17日本代表 広島一球]
「HiFA 平和祈念 2025 Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー」はアクシデントによって悔しい大会に。U-17日本代表DF川井浬(金沢U-18)は体感した課題を改善し、U-17日本代表に戻って来る。
川井は昨年10月、U-16日本代表のウズベキスタン遠征メンバーに初選出。発表翌日から開催された国スポ少年男子の部でU-16石川県選抜の3位に貢献し、12月のU-16日本代表エジプト遠征メンバー、今回のU-17日本代表Balcom BMW CUPメンバー(追加招集)に継続して選ばれている。
20日のBalcom BMW CUP初戦(対U-17タジキスタン代表)は出場機会がなく、続く広島県高校選抜U-17戦(22日)で先発出場した。だが、試合開始直後のファーストプレーで相手選手と激しく交錯。ファーストプレーは絶対に引かず、積極的に行くことを考えていたため、自身のプレーに後悔はない。だが、そのまま負傷交代となり、続く広島ユース戦(23日)も大事を取って欠場した。
結果、Balcom BMW CUPは1プレーのみに。18日の練習試合(対広島文化学園大/○4-0)は3バックの右DFとして2本目の45分間に出場し、試合終了間際にセットプレーからゴールを決めた。だが、その試合についても納得のいく動きができなかったという。
前線への配球など課題がまだまだあることを再確認。「自チームに戻ってから改善して、戻ってこれるように、1個ずつ自分の課題を潰していければなって思っています」。悔しい活動になったが、同世代ですでにプロ契約している選手たちとの合宿は刺激になったようだ。
「自分はほとんど全部足りてないんで、自分より上の人を見ると刺激もらいますし、もっと自分はできるって自信持ってやり続けてたら、またここに来れると思うんで、今はちゃんと復帰して、また自分のやるべきことをやっていけたらなと思っています」
U-17代表では、空中戦の強さなどより自分の特長をより出していくことも必要。特に右サイドで見せる迫力十分のオーバーラップはまだまだ回数が少ないものの、代表チームのストロングポイントになりうる武器だ。
「なかなか(上がる)タイミングとかが難しくて。でも、それは前回のエジプト(遠征)の時、『そこ行けるんやったら、もっと攻撃の厚みが増える』『取り組んでいこう』って話は(小野)信義さんとも話していました。走ることだったりは大事だと思うんで、あそこはもっとチャレンジしていけたらなって思っています。(チームメイトに活かしてもらうためにも)やり続けることが大事かなって思います」と力を込めた。
まずは金沢U-18でチームの先頭に立って成長を目指す。今年は金沢トップチームのキャンプにも1週間帯同。トップチームの辻田真輝監督からも前向きな言葉を掛けられ、「そこは自分の自信にも繋がりました」。代表に入ることが全てではないが、金沢トップチームで活動する回数を増やし、出場機会を勝ち取ることががU17アジアカップ出場やU-17ワールドカップ出場など将来の可能性を広げることにも繫がる。今回のBalcom BMW CUPの悔しさも糧に、川井は成長を遂げてチャンスを掴む。
(取材・文 吉田太郎)
大学生との練習試合では得点を記録
広島県高校選抜U-17戦で先発出場
ライバルたちの戦いをベンチから見る大会に。悔しさをバネに巻き返す
