AIが、最新曲「ラッキーアイラブユー」のMVを2月27日22時30分にプレミア公開。あわせて、ティザー映像が公開された。

同楽曲は、『キットカット』受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、『キットカット』ブランドソングとして新たに書き下ろされた楽曲だ。

“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は1人じゃない”という、メッセージが込められた同楽曲は、キットカットCM（『RED篇』、『オトナの甘さ 篇』）で起用中。誰もがきっと大丈夫と思える優しさと勇気が湧く1曲となっている。

また、MVは「Not So Different Remix feat. Awich」や「RISE TOGETHER feat. OZworld」（Yaffle x AI）など、AIのHIPHOPトラックを手がけるMESSが監督を務めた。ティザー映像では、日々それぞれの場所で懸命に生きている人たちの感情や気配が、断片的／抽象的に映し出される様子と、教会の椅子に座って歌うAIの映像を観ることができる。「本当に幸運なこととは、”I LOVE YOU” と伝える相手がいてくれること」という想いが、タイトルにも込められたMVに仕上がっているという。

なお、同楽曲を2月26日20時までにPre-add／Pre-saveすると、AIスペシャルフォトが手に入るキャペーンを開催中だ。

＜MESS MVコメント＞

どんな人でも、辛いことや考えごとに雁字搦めになり、八方塞がりだ、もう絶望だと感じてしまう瞬間があると思います。たとえ失敗してしまっても、立ち向かえずに逃げ出してしまったとしても、それで終わりではない。いつか必ず、愛や夢を実感できるラッキーがやってくる。そんな「安心して大丈夫だよ」というAIさんからのメッセージを、この楽曲から受け取りました。このミュージックビデオも、観てくださる方の心が少しでも軽くなるお手伝いになれば幸いです。

（文＝リアルサウンド編集部）