大卒ルーキー3人が初ゴール! 鹿島ユース出身FW長疾風らが新たにデビュー:J2・J3百年構想リーグ第3節
今月21日から22日にかけて行われたJ2・J3百年構想リーグ第3節では大卒ルーキーのベガルタ仙台のMF杉山耀建(中央大出身)、藤枝MYFCのMFMF中村優斗(立正大出身)、松本山雅FCのDF金子光汰(阪南大出身)がJリーグ初ゴールを記録した。
高知ユナイテッドSCのFW長疾風(鹿島ユース出身)が新たにJリーグデビュー。昨季インカレ王者に輝いた大分トリニータのMF山崎太新(筑波大出身)のほか、栃木SCのMF堤陽輝(東海大出身)、カマタマーレ讃岐のDF宮崎慎(立教大出身)、ロアッソ熊本のFW鹿取勇斗(同志社大出身)、ギラヴァンツ北九州のFW吉田晃盛(新潟医療福祉大)も初出場を飾っている。
J2・J3百年構想リーグ第3節でメンバー入りした選手の出場記録は以下のとおりとなっている。
▼J2・J3百年構想リーグEAST-A
2/21 ザスパ群馬 1-1(PK5-6) モンテディオ山形
MF松本皐誠(22、専修大→群馬) ▲6
2/21 湘南ベルマーレ 1-0 ヴァンラーレ八戸
MF中村龍(17、湘南U-18在籍中→湘南/2種) SUB
GK吉村耕一(22、金沢学院大→八戸) SUB
DF鈴木慎之介(22、関西学院大→八戸) SUB
MF栗澤陸(22=八戸学院大→八戸) SUB
2/21 SC相模原 1-2 ブラウブリッツ秋田
MF田鎖勇作(22、拓殖大→相模原) ▽89
MF川畑優翔(22、流通経済大→相模原) ▲22
2/22 栃木SC 1-2 ベガルタ仙台
DF田畑知起(21、東海大→栃木SC) SUB
MF堤陽輝(22、東海大→栃木SC) ▲14
MF杉山耀建(22、中央大→仙台) ▽84 1G
FW古屋歩夢(18、仙台ユース→仙台) ▽45
FW中田有祐(21、阪南大→仙台) ▲2
2/22 横浜FC 5-1 栃木シティ
DF細井響(22、新潟医療福祉大→横浜FC) ◎90 1A
▼J2・J3百年構想リーグEAST-B
2/21 RB大宮アルディージャ 6-0 福島ユナイテッドFC
MF松井匠(22、阪南大→大宮) ▽68 1A
FW日高元(18、神村学園高→大宮) ▲8
MF泉彩稀(22、甲南大→福島) ▲14
MF藤田仁朗(22、神奈川大→福島) SUB
MF田中慶汰(22、日本大→福島) SUB
2/21 AC長野パルセイロ 1-1(PK4-5) 北海道コンサドーレ札幌
なし
2/21 ジュビロ磐田 1-2 松本山雅FC
DF吉村瑠晟(22、関西大→磐田) ▽68
DF金子光汰(22、阪南大→松本) ◎90 1G
MF渋谷諒太(22、流通経済大→松本) SUB
FW藤枝康佑(22、桃山学院大→松本) ▲28
2/21 藤枝MYFC 1-1(PK3-4) ヴァンフォーレ甲府
MF中村優斗(22、立正大→藤枝) ◎90 1G PK◯
FW真鍋隼虎(22、明治大→藤枝) ▽66
FWスタチオーリ・ミケーレ(22、日本体育大→甲府) ▲5 PK×
2/22 FC岐阜 0-0(PK5-4) いわきFC
DF中野陽斗(18、神村学園高→いわき) ◎90
MF久永瑠音(21、桐蔭横浜大→いわき) ▽69
MF荒木仁翔(18、神村学園高→いわき) ▲21
MF松本琉雅(21、順天堂在学中→いわき/特別指定選手) SUB
FW田中幹大(22、中央大→いわき) ▲21
▼J2・J3百年構想リーグWEST-A
2/21 奈良クラブ 2-2(PK4-5) 愛媛FC
DF高畠捷(22、拓殖大→奈良) SUB
MF一村聖連(22、びわこ成蹊スポーツ大→奈良) ▲1
2/22 カマタマーレ讃岐 0-3 アルビレックス新潟
DF宮崎慎(22、立教大→讃岐) ◎90
MF淺田彗潤(22、関西大→讃岐) ▲20
FW佐野竜眞(21、大阪体育大→讃岐) ▲45
2/22 徳島ヴォルティス 1-3 カターレ富山
なし
2/22 FC今治 2-0 FC大阪
なし
2/22 高知ユナイテッドSC 3-2 ツエーゲン金沢
MF松本大地(22、日本大→高知) ▲19
FW長疾風(18、鹿島ユース→高知) ▲19
▼J2・J3百年構想リーグWEST-B
2/21 テゲバジャーロ宮崎 2-1 サガン鳥栖
なし
2/21 FC琉球 0-0(PK14-13) レイラック滋賀
なし
2/22 ロアッソ熊本 4-1 ギラヴァンツ北九州
MF那須健一(22、中京大→熊本) ▲23
FW鹿取勇斗(22、同志社大→熊本) ▲23
DF前田稜太(22、佐賀大→北九州) SUB
FW吉田晃盛(22、新潟医療福祉大→北九州) ▲33
2/22 大分トリニータ 2-0 ガイナーレ鳥取
MF山崎太新(21、筑波大→大分) ▲25
FW木本真翔(22、日本経済大→大分) ▲8
DF荒井涼(22、東洋大→鳥取) ▽82
MF田制裕作(22、東洋大→鳥取) ▽59
DF鄭翔英(22、朝鮮大→鳥取) SUB
FW篠田大輝(22、日本体育大→鳥取) ▲31
FW星景虎(22、東海大→鳥取) ▲16
2/22 鹿児島ユナイテッドFC 1-0 レノファ山口FC
FW中山桂吾(22、福岡大→鹿児島) ◎90
MF三品直哉(22、明治大→鹿児島) SUB
MF藤森颯太(22、明治大→山口) ▲22
