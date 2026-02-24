浦和が最高額9028万円! DAZN視聴に基づく「ファン指標配分金」の支給金額が発表、王者鹿島が2位に浮上

浦和が最高額9028万円! DAZN視聴に基づく「ファン指標配分金」の支給金額が発表、王者鹿島が2位に浮上