浦和が最高額9028万円! DAZN視聴に基づく「ファン指標配分金」の支給金額が発表、王者鹿島が2位に浮上
Jリーグは24日、2025年度のファン指標配分金支給金額を発表した。浦和レッズが9028万252円で最高額となり、クラブ別金額の公開が始まった2023年度分から3年連続の首位だった。
ファン指標配分金はシーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等に基づいて配分されるもの。2020年度に制度が始まり、現在は総額約13.6億円が配分されている。
9年ぶりのリーグ制覇を成し遂げた鹿島アントラーズが前年度の4位から2位に浮上。残留争いに巻き込まれた横浜F・マリノスが前年度2位から3位、川崎フロンターレが4位から3位にそれぞれランクダウンした。5位には前年度7位のガンバ大阪が続いている。
1.浦和レッズ 9028万252円
2.鹿島アントラーズ 7534万718円
3.横浜F・マリノス 7139万5352円
4.川崎フロンターレ 6388万8077円
5.ガンバ大阪 5863万491円
6.名古屋グランパス 5740万3819円
7.ヴィッセル神戸 5471万1257円
8.サンフレッチェ広島 4986万3677円
9.清水エスパルス 4806万6250円
10.FC東京 4523万4763円
11.アルビレックス新潟 4490万9536円
12.柏レイソル 4082万5073円
13.セレッソ大阪 4069万8223円
14.京都サンガF.C. 3707万5395円
15.北海道コンサドーレ札幌 3626万6355円
16.湘南ベルマーレ 3422万3963円
17.FC町田ゼルビア 3325万4063円
18.アビスパ福岡 3274万2659円
19.東京ヴェルディ 3056万6523円
20.ファジアーノ岡山 3046万4642円
21.ジュビロ磐田 2918万8763円
22.横浜FC 2840万2960円
23.ジェフユナイテッド千葉 2760万637円
24.ベガルタ仙台 2236万7935円
25.V・ファーレン長崎 2019万5902円
26.RB大宮アルディージャ 1874万4975円
27.サガン鳥栖 1826万4422円
28.徳島ヴォルティス 1773万5484円
29.大分トリニータ 1688万8970円
30.モンテディオ山形 1590万8436円
31.ヴァンフォーレ甲府 1458万4783円
32.ロアッソ熊本 1305万5762円
33.水戸ホーリーホック 1159万3777円
34.レノファ山口FC 991万7846円
35.愛媛FC 953万8942円
36.いわきFC 933万3500円
37.カターレ富山 894万1638円
38.藤枝MYFC 884万2982円
39.FC今治 876万7216円
40.松本山雅FC 844万6048円
41.ブラウブリッツ秋田 805万2803円
42.鹿児島ユナイテッドFC 496万9942円
43.ツエーゲン金沢 451万91円
44.栃木SC 394万6454円
45.FC岐阜 377万8455円
46.アスルクラロ沼津 364万6323円
47.ギラヴァンツ北九州 347万5654円
48.栃木シティ 329万927円
49.ザスパ群馬 326万6794円
50.テゲバジャーロ宮崎 308万6126円
51.FC大阪 300万8004円
52.AC長野パルセイロ 287万3192円
53.SC相模原 255万1278円
54.FC琉球 250万3690円
55.ヴァンラーレ八戸 231万482円
56.カマタマーレ讃岐 226万5238円
57.ガイナーレ鳥取 214万607円
58.福島ユナイテッドFC 207万1245円
59.奈良クラブ 201万9109円
60.高知ユナイテッドSC 201万7080円
