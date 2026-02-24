　Jリーグは24日、2025年度のファン指標配分金支給金額を発表した。浦和レッズが9028万252円で最高額となり、クラブ別金額の公開が始まった2023年度分から3年連続の首位だった。

　ファン指標配分金はシーズンのDAZN視聴者数やDAZNシーズンパス販売実績等に基づいて配分されるもの。2020年度に制度が始まり、現在は総額約13.6億円が配分されている。

　9年ぶりのリーグ制覇を成し遂げた鹿島アントラーズが前年度の4位から2位に浮上。残留争いに巻き込まれた横浜F・マリノスが前年度2位から3位、川崎フロンターレが4位から3位にそれぞれランクダウンした。5位には前年度7位のガンバ大阪が続いている。

1.浦和レッズ 9028万252円

2.鹿島アントラーズ 7534万718円

3.横浜F・マリノス 7139万5352円

4.川崎フロンターレ 6388万8077円

5.ガンバ大阪 5863万491円

6.名古屋グランパス 5740万3819円

7.ヴィッセル神戸 5471万1257円

8.サンフレッチェ広島 4986万3677円

9.清水エスパルス 4806万6250円

10.FC東京 4523万4763円

11.アルビレックス新潟 4490万9536円

12.柏レイソル 4082万5073円

13.セレッソ大阪 4069万8223円

14.京都サンガF.C. 3707万5395円

15.北海道コンサドーレ札幌 3626万6355円

16.湘南ベルマーレ 3422万3963円

17.FC町田ゼルビア 3325万4063円

18.アビスパ福岡 3274万2659円

19.東京ヴェルディ 3056万6523円

20.ファジアーノ岡山 3046万4642円

21.ジュビロ磐田 2918万8763円

22.横浜FC 2840万2960円

23.ジェフユナイテッド千葉 2760万637円

24.ベガルタ仙台 2236万7935円

25.V・ファーレン長崎 2019万5902円

26.RB大宮アルディージャ 1874万4975円

27.サガン鳥栖 1826万4422円

28.徳島ヴォルティス 1773万5484円

29.大分トリニータ 1688万8970円

30.モンテディオ山形 1590万8436円

31.ヴァンフォーレ甲府 1458万4783円

32.ロアッソ熊本 1305万5762円

33.水戸ホーリーホック 1159万3777円

34.レノファ山口FC 991万7846円

35.愛媛FC 953万8942円

36.いわきFC 933万3500円

37.カターレ富山 894万1638円

38.藤枝MYFC 884万2982円

39.FC今治 876万7216円

40.松本山雅FC 844万6048円

41.ブラウブリッツ秋田 805万2803円

42.鹿児島ユナイテッドFC 496万9942円

43.ツエーゲン金沢 451万91円

44.栃木SC 394万6454円

45.FC岐阜 377万8455円

46.アスルクラロ沼津 364万6323円

47.ギラヴァンツ北九州 347万5654円

48.栃木シティ 329万927円

49.ザスパ群馬 326万6794円

50.テゲバジャーロ宮崎 308万6126円

51.FC大阪 300万8004円

52.AC長野パルセイロ 287万3192円

53.SC相模原 255万1278円

54.FC琉球 250万3690円

55.ヴァンラーレ八戸 231万482円

56.カマタマーレ讃岐 226万5238円

57.ガイナーレ鳥取 214万607円

58.福島ユナイテッドFC 207万1245円

59.奈良クラブ 201万9109円

60.高知ユナイテッドSC 201万7080円