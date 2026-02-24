株式会社マウスコンピューターは、同社が展開するクリエイター向けPCブランド「DAIV」が2026年2月で創立10周年を迎えた発表した。それを記念して特別セットモデルの販売、特別クーポンの配布、OS無償アップグレードキャンペーンを2月24日（火）から順次開始している。

「DAIV」は写真・映像・デザイン・3D・音楽制作など、幅広い分野のクリエイターに向けたPCブランド。高負荷なクリエイティブワークを想定し、高性能のCPUやGPUを搭載するモデルを多数ラインアップ。用途に応じたカスタマイズにも柔軟に対応する。

2016年の誕生から軸に据えるのは「クリエイターの制作体験を最大化する性能」「現場の声を反映した使いやすさ」「安心の国内生産・国内サポート」。今後も最新のテクノロジーを積極的に採用しながら、クリエイターとの共創やコミュニティとの連携を強化し、さらなる価値提供を目指していくという。

なお、10周年を迎えるにあたり「DAIV」のブランドページをフルリニューアル。用途に応じて“より直感的に最適な製品を選べる構成”へと刷新したという。

特別セットモデル

写真や動画の編集ソフトが付属する特別セットモデルを2月24日（火）に発売開始した。各セット100台限定で、なくなり次第終了となる。

付属するソフトは以下の3点。

Adobe Photoshop Elements & Premiere Elements 2026（3年ライセンス版）※ダウンロードコード付属 CyberLink Director Suite 365 （1年ライセンス版※定期契約型プラン） Filmora 15（永続ライセンス版）

対象製品には14型ノートPC「DAIV R4-I7G50WT-B」もラインアップ。CPUにインテル Core i7-13620H プロセッサーを、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを採用しており、メモリ16GB、500GB SSDのモデルが27万9,800円となっている。

そのほか、ミニタワーデスクトップパソコンの「DAIV KM-I5G6A」「DAIV KM-I5G5A」「DAIV KM-I7G70」DAIV KM-I7G70」を用意する。

割引クーポンの配布

対象のノートPCとデスクトップパソコンが割引になるクーポンコードを、2月24日（火）～3月17日（火）10時59分にかけて配布する。値引きの最大額は6万6,000円。

最大の値引き額となるのはフルタワーモデルの「DAIV FX-I7G80」と「DAIV FW-X5G90」。ノートPCで最も値引き率が高いのは、15.3型の「DAIV S5-A7G60SR-A」で4万4,000円OFF。

クーポンコードは、同社が発行する無料のメールマガジンで配布している。

Windows OS 無償アップグレードキャンペーン

対象製品のOSを追加費用無しで「Windows 11 Home」から「Windows 11 Pro」にアップグレードできるキャンペーン。開催期間は2月25日（水）11時00分～3月17日10時59分。