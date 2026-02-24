25年前に諫早市で女子児童が誘拐され、殺害された事件の遺族が受刑者の男に損害賠償を求める裁判の口頭弁論が福岡地裁で開かれました。

これまで2度にわたり支払いが命じられましたが、20年間1度も支払いが無く、今回で3回目の民事裁判となります。

（原告 川原 冨由紀さん）

「25年たってもきのうのこと、1年ぐらい前のこと、そんな感じ」

3度目の訴えを起こしたのは遺族の川原 冨由紀さん(71)です。

悲痛な胸のうちを語りました。

2001年10月、当時小学1年生だった娘の和未子さんが下校途中、わいせつ目的で車で連れ去られたあと諫早市内の山の中で首を絞められ、殺害されました。

長崎地裁は吉岡 達夫受刑者に無期懲役の判決を言い渡し、確定しています。

川原さんは損害賠償を求める裁判を2度にわたり起こし、吉岡受刑者は約7000万円を支払うよう命じられましたが、最初の判決が確定した2006年以降、一度も支払いはありません。

川原さんは、2度目の判決の確定から10年で時効を迎えることから去年12月に再び提訴しました。

24日に福岡地裁で開かれた口頭弁論に吉岡受刑者は出廷しませんでしたが、今回初めて答弁書が裁判所に届き、「言い分に対して特に反論はありません」と記されていたといいます。

川原さんは、意見陳述で言葉を詰まらせ目に涙を浮かべながら「加害者から、心から誠意ある詫び・謝罪があるまで何年過ぎようが決して終わらない。忘れることはできません」と話しました。

（原告 川原 冨由紀さん）

「仮釈放されたらまた1からやり直しができることになる、それじゃあ納得いかない。一生刑務所から出さないようにと思って(損害賠償請求を)やっている」

判決は3月13日に言い渡されます。