chelmico、無期限活動休止を発表「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間」【コメント全文】
女性2人組ラップユニット・chelmicoが24日、公式Xを更新し、2026年3月より無期限で活動休止することを発表した。
同アカウントでは「chelmico活動休止のお知らせ」と題した文書を投稿。「chelmicoは、2026年3月より無期限で活動を休止することが決定いたしました」と発表。続けて「またいつかchelmicoとしてステージに戻ってくることができるようにするための充電期間となります。今後はRachel、Mamiko共にソロ活動に専念しますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」とその理由について説明した。
ラッパーのRachelとMamikoからなるchelmicoは、2018年8月にアルバム『POWER』でメジャーデビュー。これまでに日本郵政、花王、三越伊勢丹、日本コカ・コーラなどさまざまなCMソングを担当し、20年1月期のNHK総合アニメ『映像研には手を出すな！』のオープニングテーマにも起用された。昨年5月に鈴木真海子（Mamiko）が体調不良が続いており、療養に専念するため活動休止を発表。8月に徐々に活動再開へと復帰を発表していた。
■Rachel、Mamikoからのコメント（全文）
chelmicoは、しばらくの間活動をお休みすることになりました。
さみしい報告になってしまい、申し訳ありません。
今後はソロから少しずつ活動を再開して、改めて自分にとっての音楽とじっくり向き合いたいと思っています。
心身ともに整えていく時間を大切にしながら、どんな音を表現したいのか探りたいと思っています。
chelmicoとしてのライブや制作を、より良い形でお届けするために、いまは少し力を蓄える時間にします。
レイチェルに誘われて始めた音楽は、私にとってかけがえのないライフワークになりました。
そして、その音楽を聴き、ライブに足を運んでくださった皆さまのおかげで、今の自分があります。
レイチェルにも、応援してくださった皆さまにも、心から感謝しています。
またいつかchelmicoとして、より良い形で戻ってこられるように、この時間を大切に過ごしたいと思っています。
これからもあたたかく見守っていただけたら嬉しいです。
chelmico Mamiko
■Rachelからのコメント（全文）
急なお知らせになってしまい申し訳ありません。
chelmicoは、本当にたくさんの人に気にかけてもらい、良くしてもらったラップデュオだと思います!
2人をここまで見守っていただきありがとうございます。
一度お休みの報告をすることでご心配をおかけするかもしれませんが、私も自身の表現と向き合い、歌って笑って時々泣いて、色んなものを見て、そんな時間をまた新しい歌にしたいです。
chelmicoをやっているときがとても楽しいのは、まみちゃんがいるからです。
なんでもできるって感じがします。
だからこそここまで続けてこれたなと改めて思うし、そんなまみちゃんの活動も引き続き楽しみにしています。
この文章をどうしてもうまく書けなくて、あれこれ考えてしまったのですが素直な言葉で伝えるとしたら、やっぱりchelmicoは私の人生です。
胸を張ってそう言えることに出会えて、誇りに思います。
そして、人生だから、きっと続きがあります。
ここまではまだシーズン1です。
いつの日かパワーアップした2人で戻ってこられるように頑張ります。
chelmicoの音楽もまた聴いてもらえたら嬉しいです。
どうかこれからもよろしくお願いいたします。
chelmico Rachel
