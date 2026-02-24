²Æì¡¢ÄãÇ¯¼ý¤ÎÊì»Ò¤¬33¡ó¡¡199Ëü±ß°Ê²¼¡¢Ì±´ÖÄ´ºº
¡¡Ì±´Ö¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡Ö¤ê¤å¤¦¤®¤óÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¡ÊÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Ï24Æü¡¢²Æì¸©Æâ¤ÎÊì»ÒÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤ÁÇ¯¼ý199Ëü±ß°Ê²¼¤¬33.1¡ó¤òÀê¤á¤¿¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃæÃÏµªºé¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÏÌó20¡ó¡£¸©Æâ¤ÎÊì»ÒÀ¤ÂÓ¤¬¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢ÉÏº¤¤¬À¤Âå´Ö¤ÇÏ¢º¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¡£¸©Æâ¤ÎÊì»ÒÀ¤ÂÓ¤Î¤¦¤ÁÇ¯¼ý100Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¸Â¤ë¤È8.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£00Ç¯°Ê¹ß¡¢Î¾¿Æ¤Ëº§°ù´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤ÈóÃä½Ð»Ò¤¬½ÐÀ¸Áí¿ô¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï2¡óÄøÅÙ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸©Æâ¤Ï4¡óÁ°¸å¤È¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ã¤¤Êì¿Æ¤âÂ¿¤¤·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ë½Ð»º¤·¤¿½÷À¤Î¤¦¤Á19ºÐ°Ê²¼¤Ï1.3¡ó¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ0.6¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£