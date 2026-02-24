【北京＝照沼亮介】中国商務省は２４日、日本の２０社・団体に対し、レアアース（希土類）を含むデュアルユース（軍民両用）製品の輸出を禁止したと発表した。

中国政府は高市首相の台湾有事を巡る国会答弁に反発を強めており、経済的威圧の一環とみられる。

輸出禁止は、三菱重工業や川崎重工業などの航空宇宙関連会社や部門のほか、三菱造船やＩＨＩ原動機が対象で、防衛大学校や宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）なども含まれた。

中国以外の外国企業や個人が中国製の軍民両用製品を対象企業・団体に輸出することも禁止した。禁輸とは別に、輸出審査を厳格化するリストにＳＵＢＡＲＵ（スバル）やＥＮＥＯＳ（エネオス）など日本の２０社・団体を追加した。同省報道官は談話で「日本の再軍備化と核への野心を抑制することが目的で、完全に正当かつ合理的で合法だ」と主張した。

佐藤啓官房副長官は２４日の記者会見で、中国側に「強く抗議し、措置の撤回を求めた」と明らかにした。日本のみが標的で「決して許容できず、極めて遺憾だ。措置の内容や影響を精査し、必要な対応を行っていく」と語った。