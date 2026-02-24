国会では24日から、高市首相の施政方針演説に対する代表質問が始まりました。中道改革連合の小川代表による初質問、そのオモテとウラ側を、日本テレビ政治部・官邸キャップの矢岡亮一郎記者が解説します。

■中道・小川代表、首相に初質問

──中道改革連合の小川淳也代表としては、初質問となりましたね。

代表質問で小川代表は「総理から踏み込んだ答弁がなく、残念だった」と振り返りました。

高市首相は24日、改めて予算の年度内成立に意欲を示しましたが、小川代表は、年度内に成立しない場合に必要となる「暫定予算」にも水を向けて「全面的に協力する」とも提案しましたが、高市首相は、これには正面から答えませんでした。

──小川代表としては、高市首相から新たな発言は引き出せなかったということですね。

そういうことになります。

■独特の言い回し“オガジュン構文”とは？

一方、ウラ側では、今回の質問原稿は大幅に書き直されていたんです。

質問原稿は、高市首相側に事前に通告する意味合いもあり、小川代表は20日にいったん書き上げました。

私たちもこれを入手して、私も少し小川さんとやりとりしましたが、時間がない中「綱渡りで、とりあえず即席でまとめた」と話していました。

ここで多用されていたのが“オガジュン構文”です。

──“オガジュン構文”、どういう意味ですか？

これはネットでも一部話題になっていますが、小川さんの名前にちなんだ造語で、小川さん独特の言い回しを指す言葉です。ネットで指摘されているのが、「結論までの前置きが長い」「繰り返しの言葉が多い」と言われています。

例えば20日時点の原稿では、「中道」としての理念について、「強固」「堅固」「確固」、「不動かつ不屈」のような表現もありました。ただ、この日の原稿では、丸々カットされていました。

■写真でわかる…「原稿カット」のウラ側

──小川代表の熱い思いというのがその言葉には詰められていたと思いますが、なぜカットになったのでしょうか？

なぜカットになったのか。そのウラ側がわかる「1枚の写真」があります。

23日夜に撮られた写真なのですが、休日のラフな格好の小川代表が、中道の幹部3人に囲まれています。小川さんはこの写真について周辺に「つるし上げられていた」と冗談半分に話していました。

右の2人は立憲出身、左にいるのは、公明党出身の幹部なんですが、原稿表現をめぐって、かなり修正を求められたようなんです。

異なる党同士で結党した中で、いかに小川代表が党内の異なる意見にも耳を傾けつつ、党運営を行っていく必要があるかが、この1枚からもうかがえます。

■練り直した原稿、政権批判のトーン弱まる

──言い回し以外に、20日から変わっていた部分は？

政権批判のトーンが弱まっていました。これは、かつて政権批判を強めたことが、かえって生産的ではないという批判を受けたことが、立憲民主党時代にありました。こういったことも念頭にありそうです。

代表質問は先ほど終わりましたが、小川代表の質問について、身内の中道の幹部からは、「修飾語が多い、長い」などの指摘も出ていました。

消費税減税の国民会議の設置など、高市首相側のペースで政治が進む中、小川代表には、党内融和を進めつつ、いかに野党第一党としての役割を果たせるか、厳しい局面が続きます。