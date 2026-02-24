国会議事堂（資料写真）

高市早苗首相（自民党総裁）が打ち出す政府予算の年度内成立方針を巡り、与党執行部内で予算委員会審議の短縮策が検討されている。省庁ごとの細目審査を行う分科会を省略する案も取り沙汰され始めたという。６６人もの新人を抱える自民にとっても分科会は政治家としての質問や交渉力を磨かせる貴重な場。仮に省略すれば反発は超党派規模で広がりかねず「難しいかじ取り」（自民幹部）を迫られている。

■野党けん制「場を削るな」

昨年の衆院審議をたどると予算委分科会は省庁を８分野に分け２月２７、２８の２日間に同時並行で開催された。１分科会平均の審議時間は両日計１１時間に及ぶ。国全体の施策が主たるテーマの予算委本体とは異なり、委員それぞれが地域で抱える個別課題を突っ込んで質問できることが特徴だ。

中道改革連合の予算委委員で「予算審議短縮は財政民主主義の破壊につながりかねない」と断じる後藤祐一氏（比例南関東）は、「時間どころか審議の場自体を削るなどという所業は許されない」と分科会省略構想をけん制している。

■自民若手「開催へ知恵を」

前回２０２４年衆院選での自民の新人当選は１４人どまり。神奈川県内で唯一の新人だった草間剛氏（神奈川１９区）にとって昨年の分科会が質問デビューの場となった。複数の分科会をはしごし、２日間で３度登壇。与野党の国対関係者から「前例のない珍事」と評されている。

草間氏は２期生として県関係だけで９人の後輩を抱える立場となり「初質問３連投は勉強にもなったし議員としての自信も得られた」と回顧。「強い経済の実現へ向け予算成立は重要だ」と政府方針への理解を示した上で「分科会は国会の場で地域課題に踏み込む貴重な場。その開催と審議迅速化を両立する知恵を出し合ってほしい」と今後の与野党協議に期待した。