人気ユーチューバーゆん（31）が24日までにYouTubeチャンネルを更新。急性声帯炎により声が出ない状況を明かした。

動画には夫で人気ユーチューバーグループ「Fischer’s（フィッシャーズ）」のリーダー、シルクロード（31）とともに出演。声が出せないゆんに代わってシルクが「ゆんちゃんのことなんですけど、今ちょっと声が出せなくなってて」と切り出し、2人の子どもからうつされるかたちで風邪をひき、声がかすれた後に出なくなったと説明した。

「声を出そうとすると高音なんか全く出ないみたいな感じになって、満足に声が出せない。しゃべろうとすると“痛い”みたいな感じになって」と症状を説明。あらためて病院を受診したところ「急性声帯炎」と診断されたという。「声帯が真っ赤になっていて、声を出したり咳払いは一番負荷が掛かっちゃうから、それをしないために声を出していない状態です」と説明した。

ゆんはスマートフォンのメッセージ機能を使って「めっちゃ辛い」「子どもたちとも話せないし」「動画も撮れない」と吐露。「声、戻ってくる？違う声にならない？急に低くなるかも…」と不安ものぞかせつつ「それでも好き？」と尋ねると、シルクは「それはもちろん」と即答。「俺、声だけであなたと結婚したと思ってるの？（ゆんの声が好きなのは）1個の例でね。結婚すると日増しにそういうのが1個ずつ増えてくるから、声だけじゃないですよもちろん。わかるでしょ、一緒にいて」とノロケた。