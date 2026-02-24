なにわ男子・道枝駿佑が２４日、都内で主演映画「君が最後に遺した歌」（三木孝浩監督、３月２０日公開）の完成披露試写会に女優・生見愛瑠と登壇した。

一条岬氏の同名小説が原作。詩作がひそかな趣味の主人公・春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」を抱える綾音（生見）の１０年にわたる感涙必至のラブストーリーとなっている。

道枝は、福本莉子とダブル主演したヒット作「今夜、世界からこの恋が消えても」（２２年公開）の三木監督と再タッグ。監督は「道枝君は、撮影に入る時に『成長する姿を見せます』と宣言していた」と気合の入りぶりを明かし、「俳優としてのテクニカルの部分の成長を見られた。進化した道枝駿佑が（本作で）見られる」と太鼓判を押した。

道枝は、恐縮しながら「照れくさいです。すごくうれしい。すごく自信にもなります」と感謝。「『セカコイ』のハードルは越えなきゃいけないと思っていたんで、その気持ちをずっと持ちながら撮影に臨んでいた。不安になった時、どうかなと監督を見ると、グッドサインを出してくれていたので安心しました」と振り返った。