2026年3月29日（日）、名古屋・中京テレビ放送プラザCで、親子向けの体験型料理イベントが開催されます！

「クッキンぐ〜たくさん」とニッスイのコラボで、家庭でも再現しやすいレシピを実際に手を動かして学べる内容です。

番組観覧と料理教室がセットになった一日なので、料理好きの親子にとって記憶に残る春休みプログラムになっています。

クッキンぐ〜たくさん×ニッスイ「春休み親子食堂」

料理コーナー「クッキンぐ〜たくさん」について

開催日：2026年3月29日（日）集合時間：午前9時解散予定：午後1時30分頃開催場所：中京テレビ放送・プラザC（名古屋市中村区平池町四丁目60番地11）アクセス：あおなみ線「ささしまライブ」駅 徒歩1分参加費：無料（事前応募・抽選制）応募受付開始：2026年2月22日12時

まるみキッチンが親子で作れるレシピを提案する料理コーナー「クッキンぐ〜たくさん」。

同イベントはその番組企画とニッスイが連携した春休み限定の食育プログラムで、親子が同じ手順を体験できる設計です。

当日は番組観覧と料理体験を一続きで楽しめるため、調理の学びとテレビ収録の臨場感を一日で味わえる構成☆

親子参加ルールと実習メニュー構成

募集人数：親子25組50名（予定）参加単位：保護者1名・子ども1名の2人1組対象：2026年3月時点で小学生調理構成：ごはん・汁物・メインの3品

講師は『やる気1％ごはん』で知られるまるみキッチンで、親子でも取り組みやすい工程に整理したレシピを実演します。

参加者はメイン料理づくりに実際に挑戦し、調理のコツをその場で確認しながら進められる進行☆

食材にはニッスイの“たまごフリー”商品や「おさかなのソーセージ」「おいしいものをちょっとだけ（ちくわ）」が使われ、日常の献立へつなげやすい内容です。

春休みのイベントは、学びと遊びを一緒に設計できるかどうかで満足度が大きく変わります。

この企画は親子で同じ料理を作って同じ食卓を囲む流れが中心なので、帰宅後の会話まで広がりやすい体験です☆

春休みの思い出を親子で作る特別料理体験！

クッキンぐ〜たくさん×ニッスイ「春休み親子食堂特別体験教室」の紹介でした。

