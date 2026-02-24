スケーターから、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズの作品世界を内側に表現した折りたたみ傘全7種が登場。

2026年2月25日（水）より銀座三越で開催される「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」にて先行販売されます。

スケーター「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘」

発売日：2026年2月25日(水)

販売店舗：銀座三越 新館7階 催物会場で開催される「Disney THE MARKET 2026 in 銀座」にて先行販売

2026年3月17日(火)よりスケーター公式オンラインショップおよび全国の雑貨店などで発売

価格：5,500円（税込）

サイズ：親骨 約55cm

スケーターから、ディズニー、ピクサー、スター・ウォーズの作品世界を内側に表現した折りたたみ傘が登場！

遮光・遮熱効果で機能性も抜群で、内側に広がる「ファイナルフレーム」アートが憂鬱な雨の日も強い日差しの日も特別な時間に変えてくれる大人のレインアイテム。

2026年2月25日（水）より銀座三越で開催される「Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越」にて先行販売が開始されます。

傘を開くと、内側には物語のクライマックスや感動的な名シーンが鮮やかなフルカラーで広がります。

一方で、外側の生地には日常のファッションに馴染むシンプルなデザインを採用。

通勤や通学でも、スマートに使うことができます。

遮熱・遮光・UVカットの機能を備え、雨の日も晴れの日も快適に使用可能。

親骨約55cmのサイズで、日差しや雨から身体を守ります。

バッグに常備しておけば、急な天候の変化にも安心です。

収納袋には作品ロゴをあしらったタグが付いており、さりげないアクセントとして細かなディテールにまでこだわった仕上がりとなっています。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（アリエル/ファイナルフレーム）

内側には『リトル・マーメイド』のロマンチックなシーンや海の世界のアートを使用。

外側は爽やかなブルーで統一されています。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（ラプンツェル/ファイナルフレーム）

『塔の上のラプンツェル』の幻想的なランタンが舞うシーンを内側にプリント。

外側は上品なパープルカラーです。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（ベイマックス/ファイナルフレーム）

ベイマックスとヒロの心温まる交流や、モチの姿をプリント。

外側は清潔感のあるホワイトです。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（ズートピア/ファイナルフレーム）

『ズートピア』のジュディとニックの名コンビを描いた、ファンにはたまらないデザインです。

外側は落ち着いたブラウンベージュです。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（トイ・ストーリー/ファイナルフレーム）

内側には「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などの人気キャラクターたちが勢揃い。

外側は「アンディ」の部屋の壁紙を模した雲柄のデザインになっています。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（モンスターズ・インク/ファイナルフレーム）

「サリー」、「マイク」、「ブー」の愛らしい表情が内側いっぱいに広がるデザイン。

外側はブルー系のグラデーションカラーです。

晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘55cm（STAR WARS）

「ダース・ベイダー」や「ストームトルーパー」、「Xウイング」などの宇宙船が描かれた迫力のデザイン。

外側はクールなブラックです。

傘を開くたびに大好きな映画の世界が広がり、雨の日も晴れの日もお出かけが楽しくなりそう！

スケーターの「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘」全7種は、2026年2月25日（水）より先行販売開始です。

(C) Disney (C) Disney/Pixar (C) & TM Lucasfilm Ltd.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 傘を開けばディズニーの世界が広がる！スケーター「晴雨兼用両面印刷折りたたみ傘」 appeared first on Dtimes.